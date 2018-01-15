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Güney: '2018 Alanya için hizmet yılı olacak'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, geçtiğimiz hafta Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve ekibiyle Antalya'ya giderek Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile görüşmüştü. Türel ile 2018'de Alanya'ya yapılacak projeleri masaya yatıran ve 2018'in hizmet yılı olacağını söyleyen Güney, dün yeniden Antalya'nın yolunu tuttu.

Güney: '2018 Alanya için hizmet yılı olacak'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, geçtiğimiz hafta Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve ekibiyle Antalya'ya giderek Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile görüşmüştü. Türel ile 2018'de Alanya'ya yapılacak projeleri masaya yatıran ve 2018'in hizmet yılı olacağını söyleyen Güney, dün yeniden Antalya'nın yolunu tuttu.

15 Ocak 2018 Pazartesi 21:53
Güney: '2018 Alanya için hizmet yılı olacak'
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ALANYA Hizmet Birimi Şube Müdürü İlyas Şirin'le Antalya'ya giden Güney, burada Büyükşehir Genel Sekreteri Birol Ekici ile yaklaşık 4 saat süren bir toplantı yaptı. Güney, "Çok verimli bir görüşme oldu. Alanya merkez ve kırsalına yapacağımız projeler ile 2018 yılı Alanya ve çevresi için gerçek bir hizmet döneminin başlangıcı olacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaBirol EkiciHüseyin GüneyMenderes Türel
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