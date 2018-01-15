Güney: '2018 Alanya için hizmet yılı olacak'

ALANYA Hizmet Birimi Şube Müdürü İlyas Şirin'le Antalya'ya giden Güney, burada Büyükşehir Genel Sekreteri Birol Ekici ile yaklaşık 4 saat süren bir toplantı yaptı. Güney, "Çok verimli bir görüşme oldu. Alanya merkez ve kırsalına yapacağımız projeler ile 2018 yılı Alanya ve çevresi için gerçek bir hizmet döneminin başlangıcı olacak" dedi.