Güner'den delege sistemine itiraz: 'Delegeler değil üyeler parti yönetimini seçmeli’

DÜN de Oba, Tosmur, Cikcilli ve Çıplaklı mahalleleri için sandıklar açıldı. Partililer bir bir gelerek oylarını kullandı. CHP Yönetim Kurulu Üyesi olan Gülçin Güner, Oba Mahallesi delege adaylarından. Beyaz Liste’de adına yer verilen Gülçin Güner, oyunu kullandıktan sonra Yeni Alanya’ya konuştu. Güner, “Ben seçim sandık görevlisiyim. Oba Mahallesi’nde ikamet ettiğim için delege oyumu kullandım. CHP’de bizim için oy kullanmak çok önemli. Çok eski bir partili, aileden CHP’li ve bizzat seçimlerin içinden gelen birisi olarak kongrede tüm üyelerin oy kullanmasını isterim. Delege sisteminin çok doğru bir sistem olmadığını düşünüyorum. Bütün üyelerimiz kongrede projesi olan, sosyal demokrat gruplara, yani yönetimlere oy verebilir. Burada delegeleri seçiyoruz. Delegeler oylarını kullanacak, oysa üyeler kongrede oylarını kullanmalı, herkes kullanmalı. Tabanın kime oy verdiğini öğrenmeli. Bu çok önemli. Tabanın hangi yönetimi desteklediği bilinmeli. Kişisel markajlardan öte, yönetimler, projeler, gelecek ideoloji, bunlar tartışılmalı. Eğer bunlar tartışılır hale gelirse parti kurumsal bir kişilik kazanacak” dedi.

HANCI’DA ÜYELERE DAVET

CHP’nin bir diğer yönetim kurulu üyesi Ali Hancı, “İnsanlar bu demokrasi şölenine katılmak istiyorlar. Çok yüksek katılımla seçim gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla üyelerimiz oy kullanmak istiyor ama engelleri var. Hasta yataklarından kalkıp geliyorlar. Onlara parti bürosunun girişinde, bütün adayların denetiminde oy kullandırıyoruz” dedi. Engeli olan ve parti binasına çıkamayan partililer için de oy kullanma işlemi parti bürosunun girişinde devam etti. CHP’de delege seçimleri 20 Kasım Çarşamba günü Sugözü, Küçükhasbahçe, Büyükhasbahçe, Bektaş, Tepe, Tophane, Hisariçi ve Yasırali Mahallesi üyelerinin katılımı ile devam edecek. Konaklı, Payallar, Türkler, Avsallar, İncekum ve Okurcalar Mahallesi’nde 22 Kasım Cuma günü 10.00-16.00 saatleri arası seçim gerçekleştirilecek. Kestel, Demirtaş, Kargıcak ve Mahmutlar’da ise seçimler 23 Kasım Cumartesi günü 10.00–17.00 saatleri arası yapılacak. Alanya’daki diğer kırsal mahallelerde ise delegeler CHP Alanya İlçe Teşkilatı'nda kurulacak sandıklarla 25 Kasım Pazartesi günü belirlenecek. Seçimlerde çoğunluk sağlanamazsa bir sonraki gün aynı saatte seçim yeniden yapılacak.