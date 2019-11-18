banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Güner'den delege sistemine itiraz: 'Delegeler değil üyeler parti yönetimini seçmeli’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı’nda delege seçimleri tüm hızıyla devam ediyor

POLİTİKA 18.11.2019, 21:28
Güner'den delege sistemine itiraz: 'Delegeler değil üyeler parti yönetimini seçmeli’
banner404

DÜN de Oba, Tosmur, Cikcilli ve Çıplaklı mahalleleri için sandıklar açıldı. Partililer bir bir gelerek oylarını kullandı. CHP Yönetim Kurulu Üyesi olan Gülçin Güner, Oba Mahallesi delege adaylarından. Beyaz Liste’de adına yer verilen Gülçin Güner, oyunu kullandıktan sonra Yeni Alanya’ya konuştu. Güner, “Ben seçim sandık görevlisiyim. Oba Mahallesi’nde ikamet ettiğim için delege oyumu kullandım. CHP’de bizim için oy kullanmak çok önemli. Çok eski bir partili, aileden CHP’li ve bizzat seçimlerin içinden gelen birisi olarak kongrede tüm üyelerin oy kullanmasını isterim. Delege sisteminin çok doğru bir sistem olmadığını düşünüyorum. Bütün üyelerimiz kongrede projesi olan, sosyal demokrat gruplara, yani yönetimlere oy verebilir. Burada delegeleri seçiyoruz. Delegeler oylarını kullanacak, oysa üyeler kongrede oylarını kullanmalı, herkes kullanmalı. Tabanın kime oy verdiğini öğrenmeli. Bu çok önemli. Tabanın hangi yönetimi desteklediği bilinmeli. Kişisel markajlardan öte, yönetimler, projeler, gelecek ideoloji, bunlar tartışılmalı. Eğer bunlar tartışılır hale gelirse parti kurumsal bir kişilik kazanacak” dedi.

HANCI’DA ÜYELERE DAVET

CHP’nin bir diğer yönetim kurulu üyesi Ali Hancı, “İnsanlar bu demokrasi şölenine katılmak istiyorlar. Çok yüksek katılımla seçim gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla üyelerimiz oy kullanmak istiyor ama engelleri var. Hasta yataklarından kalkıp geliyorlar. Onlara parti bürosunun girişinde, bütün adayların denetiminde oy kullandırıyoruz” dedi. Engeli olan ve parti binasına çıkamayan partililer için de oy kullanma işlemi parti bürosunun girişinde devam etti. CHP’de delege seçimleri 20 Kasım Çarşamba günü Sugözü, Küçükhasbahçe, Büyükhasbahçe, Bektaş, Tepe, Tophane, Hisariçi ve Yasırali Mahallesi üyelerinin katılımı ile devam edecek. Konaklı, Payallar, Türkler, Avsallar, İncekum ve Okurcalar Mahallesi’nde 22 Kasım Cuma günü 10.00-16.00 saatleri arası seçim gerçekleştirilecek. Kestel, Demirtaş, Kargıcak ve Mahmutlar’da ise seçimler 23 Kasım Cumartesi günü 10.00–17.00 saatleri arası yapılacak. Alanya’daki diğer kırsal mahallelerde ise delegeler CHP Alanya İlçe Teşkilatı'nda kurulacak sandıklarla 25 Kasım Pazartesi günü belirlenecek. Seçimlerde çoğunluk sağlanamazsa bir sonraki gün aynı saatte seçim yeniden yapılacak.

#Cumhuriyet Halk Partisi #ilçe teşkilatı #delege #güner #sistem #YENİ Alanya
Yorumlar (0)
15°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 18 Kasım 2019
İmsak 06:09
Güneş 07:32
Öğle 12:48
İkindi 15:30
Akşam 17:53
Yatsı 19:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
banner440
banner545