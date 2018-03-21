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Gündoğmuş'un su krizi TBMM'de

CHP'li Budak, Antalya’da mahalleye dönüştürülen köylerin yıllardır çözüm bulunmayan su sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı

Gündoğmuş'un su krizi TBMM'de

CHP'li Budak, Antalya’da mahalleye dönüştürülen köylerin yıllardır çözüm bulunmayan su sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı

21 Mart 2018 Çarşamba 23:19
Gündoğmuş'un su krizi TBMM'de
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Turizmin başkentinde vatandaş neden su bekliyor?” dedi. Budak, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, turizmin kalbinde vatandaşların yaşadığı su çilesine çözüm bulunmasını istedi. İçişleri Bakanlığı’na yapılan başvurulara rağmen hiçbir sonuç alınamadığını vurgulayan Budak, “Antalya’da susuz köy kalmayacak vaatlerine rağmen 2018 yılında hâlâ pek çok noktada su sorunu yaşanıyor. Bunlardan biri de Gündoğmuş’un Ümitli Mahallesi’dir. Yıllardır su sorunu yaşayan Ümitli Mahallesi’ne Çayırözü’nden su taşınması için hat döşenmesine karşın su verilmemiştir. Vatandaşların su bekleyişi sürmektedir” dedi.
'VERİLEN SÖZLER TUTULMADI'
Budak, önergesinde şu sorulara yanıt istedi: “Antalya’nın Gündoğmuş ilçesi Ümitli Mahallesi’nin su sorunun çözülmemesinin nedeni nedir? Ümitli Mahallesi’ne Çayırözü Mahallesi’nde yapılan sondajla çıkarılan suyun taşınması için döşenen boru hattı hangi gerekçe ile kullanılmamaktadır? Boru hattı için yapılan harcamanın tutarı ne kadardır? Gündoğmuş’un en büyük mahallerinden biri olan Ümitli halkı ne zaman suya kavuşacaktır? Nisan 2014 itibariyle Antalya’da su sorunu yaşanan mahalle ve köy sayısı nedir? Bu tarihten sonra kaç mahallenin su sorunu çözülmüştür? Halen su sorununun çözümü için bekleyen mahallelerin ilçelere göre dağılımı nedir? Antalya’da ‘2016 yılında susuz köy kalmayacak’ vaatleri verilmesine karşın, aradan geçen 2 yılda, başta Ümitli Mahallesi olmak üzere, su bekleyen vatandaşların sesi duyulacak mıdır?”

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaTürkiye Büyük Millet Meclisi
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