Haber: Alper KUTAY

GEÇTİĞİMİZ 23 Kasım'da Erhan Çınar'ın yerine Alanya Ülkü Ocakları Başkanı olarak atanan genç işadamı Abil Gündoğdu, hedef büyüttü. Göreve gelir gelmez, savaşın, acının, kanın ve gözyaşının dinmediği Suriye'deki Türkmen soydaşlarımız için başlattığı yardım kampanyası ile dikkat çeken Gündoğdu, yardımların kısa sürede yerine ulaştığını belirterek, kendilerine destek veren tüm Alanyalılara teşekkür etti. Gündoğdu, dün akşam yönetim kurulu üyeleriyle bir değerlendirme toplantısına imza attı. Ülkü Ocakları'nın, soydaşlarımızın sıkıntılarını gidermek, dertlerini paylaşmak ve yanlarında olduğumuzu bir kez daha göstermek adına yurt genelinde başlatılan ayni yardım kampanyasında battaniye, sünger yatak, kışlık ayakkabı, bebek bezi, bebek maması, hasta bezi, kuru bakliyat, konserve yiyecekler, un, yağ, su ve salça topladıklarını, maddi yardımları ise kabul etmediklerini söyleyen Gündoğan, "Toplanan yardımlar Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından ihtiyaç ve aciliyet durumuna göre kısa sürede soydaşlarımıza ulaştırıldı. Buna benzer kampanyalarımız artarak devam edecek. Duyarlı Alanya halkına, bölgesindeki çığlığa duyarsız kalmadığı için ekibim ve ülkücü camia adına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.