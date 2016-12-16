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Gündoğdu hedef büyüttü

Geçen ay Suriye'deki Türkmen soydaşlarımız için başlattığı yardım kampanyası ile dikkat çeken Gündoğdu, bu tür kampanyaların artarak devam edeceğini söyledi

Gündoğdu hedef büyüttü

Geçen ay Suriye'deki Türkmen soydaşlarımız için başlattığı yardım kampanyası ile dikkat çeken Gündoğdu, bu tür kampanyaların artarak devam edeceğini söyledi

16 Aralık 2016 Cuma 10:34
Gündoğdu hedef büyüttü
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Haber: Alper KUTAY
GEÇTİĞİMİZ 23 Kasım'da Erhan Çınar'ın yerine Alanya Ülkü Ocakları Başkanı olarak atanan genç işadamı Abil Gündoğdu, hedef büyüttü. Göreve gelir gelmez, savaşın, acının, kanın ve gözyaşının dinmediği Suriye'deki Türkmen soydaşlarımız için başlattığı yardım kampanyası ile dikkat çeken Gündoğdu, yardımların kısa sürede yerine ulaştığını belirterek, kendilerine destek veren tüm Alanyalılara teşekkür etti. Gündoğdu, dün akşam yönetim kurulu üyeleriyle bir değerlendirme toplantısına imza attı. Ülkü Ocakları'nın, soydaşlarımızın sıkıntılarını gidermek, dertlerini paylaşmak ve yanlarında olduğumuzu bir kez daha göstermek adına yurt genelinde başlatılan ayni yardım kampanyasında battaniye, sünger yatak, kışlık ayakkabı, bebek bezi, bebek maması, hasta bezi, kuru bakliyat, konserve yiyecekler, un, yağ, su ve salça topladıklarını, maddi yardımları ise kabul etmediklerini söyleyen Gündoğan, "Toplanan yardımlar Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından ihtiyaç ve aciliyet durumuna göre kısa sürede soydaşlarımıza ulaştırıldı. Buna benzer kampanyalarımız artarak devam edecek. Duyarlı Alanya halkına, bölgesindeki çığlığa duyarsız kalmadığı için ekibim ve ülkücü camia adına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.
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Son Güncelleme: 16.12.2016 10:45
Anahtar Kelimeler:
TürkmenSuriyeGündoğdu Hedef Büyüttü
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