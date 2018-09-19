Gündoğdu'dan 'Bahçeli' açıklaması

GÜNDOĞDU açıklamasında, "Geçmişte gezi olaylarıyla ve darbe kalkışmalarıyla ve iftiralarla elde edemediklerinin bastırılmış kini ile hareket eden ve yaşadığı hezeyanın eski sosyalist komünist artıklarının Devlet ve Millet düşmanlarının hazımsızlığıyla ‘Kişi, kendinden bilir işi’ atasözünün bir ifadesi olarak gece yarısı saat 3’te kimlik, inanç ve aidiyet duygusundan yoksun bir müptezel Liderimiz davamız mücadelemiz şehitlerimiz gazilerimiz gibi kutsallarımıza iftira atarak hakaret etmiştir.

Biz bu zihniyeti geçmişten iyi tanıyoruz Fetö’nün bir dönem Milliyetçi Hareket’in kutsal değerleriyle Lideriyle ve yöneticileriyle ilgili başlattığı iftira kampanyalarına hizmet bugün ki cılız sesi bu terbiyesizdir. Şu iyi bilinmelidir ki Milliyetçi Ülkücü hareketin liderlik makamı ve lideri binlerce yıllık Türk geleneklerine göre kutsaldır. Kutsallarımıza hakaret ve iftiraya asla izin vermeyiz. Bu gibi girişimlerin karşısında Ülkü Ocakları olarak geçmişte canla kanla nasıl mücadele ettiysek her platformda aynı şekilde mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz. Bu gibi müptezellerin böyle makamları işgal etmemesini temenni eder gereğinin acil yapılmasını ilgililerden talep ederiz." ifadelerini kullandı.