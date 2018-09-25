Gündoğdu'dan açık davet

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ni (ALKÜ) tercih eden üniversite öğrencilerine açıklamalarda bulunan Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, "Devletimizin ve milletimizin geleceği olan gençlerimiz, Alaadin Keykubat Üniversitesi'nde terör örgütleri ve uzantıları FETÖ gibi ihanet için eğitim alan ve veren öğrenci ve akademisyen yoktur. Bu üniversitede vatanına milletine bağlı milli ve manevi değerleriyle Türk milletinin geleceği için çalışan akademisyen ve öğrenciler vardır. Alanya Ülkü Ocakları olarak bu çizgide hayatınıza devam etme temennisiyle bütün gençlerimize şehrimize ve üniversitemize hoş geldiniz diyor, ocağımıza davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.