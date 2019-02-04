2017’DE olduğu gibi bu dönem de Dim Süpermarket sahibi Zafer Gürel’le yarışan Gündoğan, Çorbacı ve Apaydın’a teşekkür etti. Gündoğan, “Millet ittifakı olarak İyi parti ve CHP’nin ilçe başkanları Sefa Çorbacı ile Yücel Apaydın, ekipleriyle birlikte yeniden muhtar adaylığıma hayırlı olsun demeye gelmişler, hoş gelmişler sefa gelmişler. Çıktıkları yolda ben de kendilerine başarılar diliyorum” dedi.
Gündoğan Millet İttifakı’nı ağırladı
4 Haziran 2017 tarihinde Alanya’nın Tosmur Mahallesi’nde yapılan Muhtarlık Ara Seçimleri’nde Feyzullah Akar’dan boşalan göreve seçilen Yakup Gündoğan, dün CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı ve İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın’ı ağırladı
2017’DE olduğu gibi bu dönem de Dim Süpermarket sahibi Zafer Gürel’le yarışan Gündoğan, Çorbacı ve Apaydın’a teşekkür etti. Gündoğan, “Millet ittifakı olarak İyi parti ve CHP’nin ilçe başkanları Sefa Çorbacı ile Yücel Apaydın, ekipleriyle birlikte yeniden muhtar adaylığıma hayırlı olsun demeye gelmişler, hoş gelmişler sefa gelmişler. Çıktıkları yolda ben de kendilerine başarılar diliyorum” dedi.
YORUM EKLE