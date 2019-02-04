Gündoğan Millet İttifakı’nı ağırladı

2017’DE olduğu gibi bu dönem de Dim Süpermarket sahibi Zafer Gürel’le yarışan Gündoğan, Çorbacı ve Apaydın’a teşekkür etti. Gündoğan, “Millet ittifakı olarak İyi parti ve CHP’nin ilçe başkanları Sefa Çorbacı ile Yücel Apaydın, ekipleriyle birlikte yeniden muhtar adaylığıma hayırlı olsun demeye gelmişler, hoş gelmişler sefa gelmişler. Çıktıkları yolda ben de kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

