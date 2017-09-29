Günbegün eriyen MHP, ‘toplu istifalar’ için harekete geçti

MHP Genel Merkezi, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurarak istifa edenlerin dilekçelerinin bir kopyasını talep etti. MHP'nin 8 Eylül'de YSK'ya yaptığı başvuruda özetle “Üyeleri olmayan kişiler de sanki parti üyesiymiş gibi gösterilerek, parti üyeliğinden istifa ettikleri gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. İl ve ilçe seçim kurullarına ibraz edilen istifa dilekçelerinin bir nüshasının ilçe başkanlığı yetkilisine verilmesini talep ediyoruz” denildi.
Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre; YSK da MHP'nin başvurusunu kabul etti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.