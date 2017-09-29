Günbegün eriyen MHP, ‘toplu istifalar’ için harekete geçti

MHP Genel Merkezi, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurarak istifa edenlerin dilekçelerinin bir kopyasını talep etti. MHP'nin 8 Eylül'de YSK'ya yaptığı başvuruda özetle “Üyeleri olmayan kişiler de sanki parti üyesiymiş gibi gösterilerek, parti üyeliğinden istifa ettikleri gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. İl ve ilçe seçim kurullarına ibraz edilen istifa dilekçelerinin bir nüshasının ilçe başkanlığı yetkilisine verilmesini talep ediyoruz” denildi.

Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre; YSK da MHP'nin başvurusunu kabul etti.