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Günbegün eriyen MHP, ‘toplu istifalar’ için harekete geçti

Meral Akşener’in yeni parti kurma çalışmalarıyla birlikte MHP teşkilatlarından ardı ardına gelen 'toplu istifa' haberleri Genel Merkez'i harekete geçirdi. Toplu istifaların olduğuna yönelik haberlerin ‘partiyi kamuoyu nezdinde yıpratmaya çalışmak’ amaçlı olduğunu savunan MHP Genel Merkezi YSK'ya başvuruda bulunarak "İstifa dilekçelerinin kopyasını bize de verin" dedi

Günbegün eriyen MHP, ‘toplu istifalar’ için harekete geçti

Meral Akşener’in yeni parti kurma çalışmalarıyla birlikte MHP teşkilatlarından ardı ardına gelen 'toplu istifa' haberleri Genel Merkez'i harekete geçirdi. Toplu istifaların olduğuna yönelik haberlerin ‘partiyi kamuoyu nezdinde yıpratmaya çalışmak’ amaçlı olduğunu savunan MHP Genel Merkezi YSK'ya başvuruda bulunarak "İstifa dilekçelerinin kopyasını bize de verin" dedi

29 Eylül 2017 Cuma 09:39
Günbegün eriyen MHP, ‘toplu istifalar’ için harekete geçti
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MHP Genel Merkezi, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurarak istifa edenlerin dilekçelerinin bir kopyasını talep etti. MHP'nin 8 Eylül'de YSK'ya yaptığı başvuruda özetle “Üyeleri olmayan kişiler de sanki parti üyesiymiş gibi gösterilerek, parti üyeliğinden istifa ettikleri gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.  İl ve ilçe seçim kurullarına ibraz edilen istifa dilekçelerinin bir nüshasının ilçe başkanlığı yetkilisine verilmesini talep ediyoruz” denildi.

Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre; YSK da MHP'nin başvurusunu kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
MHPToplu Istifa
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