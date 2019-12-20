Günay’dan Yücel’e teşekkür

ALANYA Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun olduklarını söyleyen Muhtar Günay, Türkdoğan nezdinde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibine teşekkür etti. Öte yandan Almanya Türk Federasyonu Aşağı Saksonya Bölge Başkanı Ali Eligür de Türkdoğan’ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.