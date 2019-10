Güllerpınarı’ndaki bu kaldırımdan yürürken dikkat!

Ceren Şahin - ÖZEL HABER

ALANYA’NIN ve sokağın nabzını tutmaya devam eden Dim TV (dimtv.tv), Güllerpınarı Mahallesi’nde tehlikelere neden olan bir uygulamayı ekranlara taşıdı. Sertoğlu Sokak üzerinde bulunan bir apart otelin hırsızlar için aldığı önlem ‘Pes’ dedirtti. Apart otelin çevresine demirler vasıtasıyla örülen dikenli tellerin dışbükey olarak kaldırımın neredeyse yarısına dek gelmesi ve alçak olması kaldırımı kullanan vatandaşları tehlikeye atıyor. Kaldırımdan yüksekliği yaklaşık olarak 1 metre 80 santimetre civarında olan dikenli teller ve paslı demirler her an bir vatandaşı yaralayabilir.

‘ÇARPARSAK SIYRIKLARLA ATLATMAYALIM, DİREK ÖLELİM’

Konuyu Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına değerlendiren bir vatandaş uygulamaya ironiyle yaklaştı. “Bu şekilde yalnızca gözümüze kaçabilir. Hani başımızdan falan yaralanabiliriz. Ama biz direk ölmek istiyoruz. Buradan yetkililere sesleniyorum. Bu kadarı yetmez, elektrik de versinler. Yani hata kaza çarpıp kendimizi kurtardık mı, sıyrıklarla atlatmayalım. Bu dikenli tellerin şu vaziyeti yetersiz, elektrik de versinler. Çarparsak sıyrıklarla atlatmayalım, direk ölelim” diyen vatandaş önce güldürdü, ardından ise düşündürdü.