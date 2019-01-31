Gülevşen’den Oba’ya kesintisiz ulaşım

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çıplaklı Mahallesi’nde 4 kilometre sıcak asfalt yapacaklarını belirterek, Gülevşen Caddesi’nin Oba Mahallesi’ne bağlanacağını söyledi. Alanya Belediyesi, şehir genelinde yol yapım ve asfalt çalışmalarını hızla sürdürüyor. Çıplaklı Mahallesi’nde Gülevşen Caddesi’ni sil başlatan yenileme çalışması başlatan Fen İşleri Müdürlüğü, merkez caddede bölünmüş yol uygulama çalışmasına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında mevcut asfalt iş makineleri ile kazınırken, altyapı çalışmamsıda yapılıyor. Çıplaklı’yı bir hafta sonra modern bir caddeye kavuşturacaklarını söyleyen Başkan Yücel, “Gülevşen Caddesi’ni sil baştan yeniliyoruz. Merkez caddeyi ise bölünmüş yol olarak hizmete sunacağız. İlk etapta asfalt çalışmamız 4 kilometrelik bir alanda devam edecek. Gülevşen Caddesi’ni Oba Mahallesi’ne bağlayacağız. Ardından düğün salonu yanındaki merkez caddeyi sıcak asfaltla kaplayacağız. Bu çalışmayla Çıplaklı Mahallesi’nin çehresini değiştiriyoruz. Halkımıza hayırlı olsun” dedi.