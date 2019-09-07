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Gül ve Babacan'la hareket edip kendisini ziyarete gelen ismi topa tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini ziyarete gelen Beşir Atalay'la ilgili "Partiden zaten istifa etmiş, sonra benden randevu istiyor. 70 yaşında bir adam. Bu saatten sonra ne demeye geliyorsun?" ifadelerini kullandı

POLİTİKA 07.09.2019, 11:10
Gül ve Babacan'la hareket edip kendisini ziyarete gelen ismi topa tuttu
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SON dönemlerde yeni parti kuracağı konuşulan isimlerle ilgili sert açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında kendisini ziyarete gelen Beşir Atalay'la ilgili ilginç sözler sarf etti.

"BU SAATTEN SONRA NE DEMEYE GELİYORSUN?"

Abdullah Gül ve Ali Babacan'la birlikte hareket eden Beşir Atalay'ın kendisinden randevu istediğini vurgulayan Erdoğan, "Partiden zaten istifa etmiş, sonra benden randevu istiyor. 70 yaşında bir adam. Bu saatten sonra ne demeye geliyorsun? Görüştüm tabii ama tuhaf buldum yani" ifadelerini kullandı.

"KENDİ İŞİMİZE BAKALIM"

Konuşmasının devamında "Aslında onların değil bizim ne yaptığımız önemli" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Başkalarının ne yaptığını boş verin, onları büyütmeyin. Yapacak işimiz var. İşimize yoğunlaşalım. Başkalarının ne yaptığının kıymeti kalmaz. Kendi işimize bakalım."

#cumhurbaşkanı #Beşir Atalay #abdullah gül #Ali babacan
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