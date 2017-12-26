Gül'ün KHK eleştirisine AK Parti'den ilk yanıt: Doğru bulmuyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, darbe girişiminde sokağa çıkan sivillere yönelik yargı muafiyeti getiren KHK'yı eleştiren eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yanıt verdi.

"DOĞRU BULMUYORUM"

Meclis'te gazetecilere konuşan Turan, Gül'ün 'Maddede muğlaklık var' eleştiri ile ilgili olarak şunları söyledi:

"O onu dedi, bu bunu dedi, doğru bulmuyorum. Bizim hükümetimiz belli, yürütmenin başı belli, ilgili bakanlık belli. KHK, bu konuyla ilgili kurumlarla görüşülerek çıkarıldı. Daha eski düzenlemelerdeki hassasiyeti paylaşmayanların bugünkü paylaşımlarını doğru bulmuyorum. Daha eski düzenlemede resmi görevliler için bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız oluyor olmasını çok üzülerek karşılıyorum, kim olursa olsun."

Bülent Turan, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı;

Turan, CHP'nin madde ile ilgili eleştirilerine ise şu yanıtı verdi:

CHP'YE YANIT: YAPILAN İŞ HUKUKİDİR

"Darbe gecesi darbenin engellenmesine destek olan resmi görevliler için bu düzenleme vardı. Şimdi siviller için de bu yapıldı. Aynı soruyu soruyoruz, altı ay önce FETÖ'nün açıkladığı belgeleri altı ay sonra açıklayan CHP, neden aylar önce çıkan bu KHK'nin resmi görevliler için olan bölümünü eleştirmedi de sadece siviller için verilen bu meşruiyet hakkını, kanun önünde eşitlik hakkını eleştiri konusu yaptı. Yapılan iş hukuki bir meseledir. Yapılan iş zaten ceza kanunumuzun 25. maddesinde ifade edilen meşru müdafaa, zorunlu savunma hakkını veren bir şeydir."

"O YİĞİTLERE DAVA MI AÇALIM"

Meselenin bir suçun affı değil, sadece teknik düzenleme olduğuna işaret eden Turan, "Bir adam yiğitçe o gece, sabaha karşı dışarı çıkmış, tankın üzerine çıkmış ve durdurmuşsa şimdi biz utanmadan, sıkılmadan CHP'nin hatırı için o tanka, kamu malına zarar verdi diye dava mı açacağız. Tankı durduran yiğide, bizim insanımıza, 80 milyona karşı tanka zarar verdin diye dava mı açacağız? Bu dava açılmasın diye bir düzenlemedir." dedi.