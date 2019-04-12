Gül, tartışmalı İstanbul seçimleri hakkında ilk kez konuştu

YENİ parti kuracağı konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sessizliğini bozdu. Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının verilmemesine ilişkin konuşan Gül, "Bize yapılanı güçlü olunca başkasına yapmamamız gerekiyor" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi olmayan sonuçlarına göre İBB Başkanlığı'nı Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. İmamoğlu'nun mazbatasının verilmemesi ise Türkiye'nin bir numaralı gündemi oldu.

YENİ PARTİ İDDİALARI

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la parti kuracağı konuşan Abdullah Gül, yerel seçimlere ilişkin Odatv'ye konuştu. Gül, yeni parti kuracağı iddialarına sessiz kalırken "Hakkınızda bu kadar yazılıyor, çiziliyor, hiç mi gaza gelmiyorsunuz?" şeklindeki soruya "Cumhurbaşkanlığı'ndan ayrıldığım gün günlük siyasete girmeyeceğimi söylemiştim, aksi bir durum bize yakışmaz" diye cevap verdi.

İSTANBUL YORUMU: BAŞKASINA YAPMAMAMIZ LAZIM

İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişki açıklamalarda bulunan Abdullah Gül, Türkiye'nin demokrasi gücünün büyük olduğunu vurgulayıp gelinen noktanın çok üzücü olduğunu ve vaktiyle kendilerine yapılan yanlışları, güçlü olunca başkalarına yapılmaması gerektiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2019, 16:12