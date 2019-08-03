Gül, 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazırlanıyor

ALİ Babacan'ın kuracağı partide hangi isimlerin yer alacağı tartışılırken, oluşumun merkezinde yer alan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kurulacak yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edildi. Kurucusu olduğu AK Parti'den 18 yıl sonra istifa ederek yeni parti kurma hazırlıklarına ağırlık veren eski Bakan Ali Babacan'ın hangi isimlerle temasta olduğu ve kuracağı partinin nasıl bir çizgide siyaset izleyeceği günlerdir kulislerde konuşuluyor. Ancak yeni parti ile ilgili arka planda ise farklı bir durum yaşanıyor.

"OLUŞUMUN MERKEZİ İSTANBUL'DUR"

Yeni oluşumun merkezinde Babacan'ın mı yoksa Abdullah Gül'ün mü olacağı sorusu son günlerde sıkça dillendirilmeye başlandı. Babacan'ın ekibinde Abdullah Gül'ü oluşumun merkezindeki isim olarak benimseyenlerin sayısının oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor. Yeni parti çalışmaları içerisinde yer alan eski bir AK Parti milletvekilinin Gül'ü işaret ederek, "Oluşumun merkezi İstanbul'dur" dediği iddia edildi.

KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Kulislerde yeniden Cumhurbaşkanı adaylığını düşünen Gül'ün, Babacan'ın partisinde gölge liderlik yapacağı ve Cumhurbaşkanlığı adaylığının kesin olduğunun da altı çiziliyor.

24 HAZİRAN SEÇİMİNDE ÇATI ADAYI OLMAK İSTEMİŞTİ

Abdullah Gül, 24 Haziran 2018'deki genel seçimlerde muhalefetin çatı adayı olmak istemiş ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çok daha önceden açıkladığı adaylığından vazgeçmemesi üzerine cumhurbaşkanı adaylığı gerçekleşmemişti. O süreçte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret etmesi ve iki ismin Gül'ün ikamet ettiği konutun bahçesine helikopter ile inmesi de çok konuşulmuştu.