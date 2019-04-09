Gözler Yücel’in kararında

PEKİ, yeni dönemin başkan yardımcıları kimler olacak? Başkan Yücel’in 2014-2019 döneminde olduğu gibi yeni dönemde de sağ kolunun yine Adem Er olmasının kesinleştiği, başarılı ve seviyeli bir 5 yıl geçiren, hem kamuoyunda hem de belediye içerisinde çok sevilen bir isim olan Adem Er’in yeniden Başkan Yardımcısı olarak görevlendirileceği öğrenildi.

NAZMİ YÜKSEL’E ÖNEMLİ GÖREV

Öte yandan seçim döneminde tam 3 ay boyunca “Başkanvekili” olarak Yücel’e vekalet eden Nazmi Yüksel’in de daha önemli birimlerin sorumlusu olarak yeni dönemde de Başkan Yardımcısı olmasının kesinleştiği gelen haberler arasında. Başkan Yücel’in, Cikcilli’nin ardından Alanya Belediyesi’nde de Başkan Yardımcısı olarak görev yapan, 7’den 70’e Alanya halkının sevdiği bir isim olan Nazmi Yüksel’in 3 aylık başkanvekilliği performansından çok memnun olduğu ifade ediliyor. Bu dönem meclis listesinde yer verilmeyen eski Başkan Yardımcısı Mehmet Kula’nın yerine kimi geleceği ise merak konusu oldu. Başkan Yücel’in bu makama Ak Parti’den atama yapabileceği, bu göreve en yakın ismin de Mehmet Ali Kiriş olduğu belirtiliyor.