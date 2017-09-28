Gözler saat 14:00'te! AK Parti, başkan adayını açıklayacak

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi, Kadir Topbaş'ın istifasıyla boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bugün seçim yapacak. AK Parti, toplantı sonrası saat 14.00'te adayını açıklayacak.

3'TE 2 ÇOĞUNLUK ARANACAK

Kapalı oylamada başkan seçilebilmek için ilk turda Meclis üyelerinin 3'te 2 çoğunluğunun oyunu almak gerekecek. İlk turda sonuç çıkmazsa ikinci turda da 3'e 2 çoğunluk aranacak. İkinci turda da sonuç alınamaması halinde Meclis üyeleri 3. kez sandık başına gidecek. Bu turda Büyükşehir Belediye Başkanı seçilebilmek için Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu yeterli olacak.

AK PARTİ'NİN 179 BAĞIMSIZ ÜYESİ VAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin 179, CHP'nin 127, MHP'nin 2 üyesi ile bir bağımsız üye bulunuyor.

CHP'NİN ADAYI EKREM İMAMOĞLU

Seçimde CHP'nin adayı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olurken, diğer adaylar henüz açıklanmadı.

TOPBAŞ, 22 EYLÜL'DE İSTİFA ETMİŞTİ

Kadir Topbaş, 22 Eylül Cuma günü Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmişti.