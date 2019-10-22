Gözaltına alınan HDP'li başkanların yerine kayyum atandı
Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP'li Kayapınar, Kocaköy ve Bismil ilçe belediye başkanlarının yerine kayyum atandı.
DİYARBAKIR'DA HDP'li Kayapınar, Kocaköy ve Bismil ilçe belediyelerine kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Selçuk Mızraklı ile hala görevde olan Merkez Kayapınar, Bismil ve Kocaköy Belediye başkanları yürütülen "terör" soruşturması kapsamında dün gözaltına alındı.Gözaltına alınan Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediye Eşbaşkanı Gülcan Özer ve Orhan Ayaz, Kocaköy Belediye Eş Başkanı Rojda Nazlıer ve Merkez Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz'ın emniyette işlemleri sürerken bugün İçişleri Bakanlığı tarafından üç belediyeye kayyum atandı.
ERCİŞ BELEDİYE BAŞKANI'NIN YERİNE DE KAYYUM ATANDI
Öte yandan Van'ın Erciş ilçesinde hakkındaki terör soruşturması nedeniyle görevinden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin de gözaltına alındı yerine ise Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
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