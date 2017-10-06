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Görevi bırakacak mı? İstifanın gölgesindeki başkan konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin olmadığını söyleyen, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, "Görevimin başındayım, istifa yok." dedi

Görevi bırakacak mı? İstifanın gölgesindeki başkan konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin olmadığını söyleyen, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, "Görevimin başındayım, istifa yok." dedi

06 Ekim 2017 Cuma 11:48
Görevi bırakacak mı? İstifanın gölgesindeki başkan konuştu
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BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı  Edip Uğur, istifa söylentileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"HANIMA BİLE İNANDIRAMIYORUZ KENDİMİZİ"

Habertürk TV'ye konuşan  Edip Uğur şunları söyledi:

"Ne istifa ettik, ne Cumhurbaşkanımızla görüştük. Hepsi asparagas haber, uydurulmuş haber. Bunu  Habertürk aracılığıyla kamuoyuna duyurmuş olayım. Çünkü ben de artık cevap vermekten bıktım. Hanıma bile inandıramıyoruz. Bana diyor, ' Cumhurbaşkanı ile görüşüyorsun, bize haber vermiyorsun.' Ben de 'Yok öyle bir şey.' diyorum. 'Bütün televizyonlarda resmin çıkıyor, altyazılar geçiliyor' diyor. Böyle bir şey söz konusu.  Türkiye Belediyeler Birliği'nin kongresi var. Kongreye geldik."

DÜN GÖRÜŞTÜKLERİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Dün,  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  Beştepe'de  Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı  Ahmet Edip Uğur ile de görüştüğü dile getiriliyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanEdip UğurBalıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
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