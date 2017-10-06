Görevi bırakacak mı? İstifanın gölgesindeki başkan konuştu

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, istifa söylentileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"HANIMA BİLE İNANDIRAMIYORUZ KENDİMİZİ"

Habertürk TV'ye konuşan Edip Uğur şunları söyledi:

"Ne istifa ettik, ne Cumhurbaşkanımızla görüştük. Hepsi asparagas haber, uydurulmuş haber. Bunu Habertürk aracılığıyla kamuoyuna duyurmuş olayım. Çünkü ben de artık cevap vermekten bıktım. Hanıma bile inandıramıyoruz. Bana diyor, ' Cumhurbaşkanı ile görüşüyorsun, bize haber vermiyorsun.' Ben de 'Yok öyle bir şey.' diyorum. 'Bütün televizyonlarda resmin çıkıyor, altyazılar geçiliyor' diyor. Böyle bir şey söz konusu. Türkiye Belediyeler Birliği'nin kongresi var. Kongreye geldik."

DÜN GÖRÜŞTÜKLERİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ile de görüştüğü dile getiriliyordu.