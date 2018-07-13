Gökhan Sipahioğlu Dim TV'de olacak

ALANYA Belediye Meclisi üyeliği görevinden, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Aday Adayı olmak için Nisan ayında istifa eden İç Mimar Gökhan Sipahioğlu, bu akşam Dim TV’de (dimtv.tv) ekrana gelecek olan ‘Alper Kutay’la Politika Kulisi’ programının konuğu olacak. Alanya’da son dönemde yaşanan siyasi, sosyal ve kültürel değişimlerin yanı sıra turizm ve ticaret sektörlerinin gidişatını masaya yatıracak olan Dim TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay ile Gökhan Sipahioğlu, geride kalan 24 Haziran seçimlerinin yanı sıra 2019’un Mart ayında yapılması beklenen yerel seçim sürecini de konuşacak. Politika Kulisi bu akşam saat 19.30’da başlayacak.



Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 00:41