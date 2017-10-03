Gökçek'in istifa iddiası Erdoğan'a soruldu, 2 cümlelik cevap verdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Melih Gökçek'in istifa edeceğine ilişkin basına yansıyan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "Şu anda öyle bir şey yok, olmayacak anlamına gelmez." diye konuştu.

AK PARTİ, İDDİAYI YALANLAMIŞTI

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, " Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçek'in istifasının istendiğine dair haberlerin hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.