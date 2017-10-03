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Gökçek'in istifa iddiası Erdoğan'a soruldu, 2 cümlelik cevap verdi

"Melih Gökçek istifa edecek" iddiasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda öyle bir şey yok, olmayacak anlamına gelmez." dedi

Gökçek'in istifa iddiası Erdoğan'a soruldu, 2 cümlelik cevap verdi

"Melih Gökçek istifa edecek" iddiasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda öyle bir şey yok, olmayacak anlamına gelmez." dedi

03 Ekim 2017 Salı 13:10
Gökçek'in istifa iddiası Erdoğan'a soruldu, 2 cümlelik cevap verdi
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CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan,  Melih Gökçek'in istifa edeceğine ilişkin basına yansıyan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "Şu anda öyle bir şey yok, olmayacak anlamına gelmez." diye konuştu.

AK PARTİ, İDDİAYI YALANLAMIŞTI

AK Parti Sözcüsü  Mahir Ünal, " Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın  Melih Gökçek'in istifasının istendiğine dair haberlerin hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

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Son Güncelleme: 03.10.2017 13:13
Anahtar Kelimeler:
ADALET Ve Kalkınma PartisiAnkara Belediye BaşkanıAK Parti Genel MerkeziCumhurbaşkanı ErdoğanRecep Tayyip Erdoğan
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