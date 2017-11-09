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Gökçek dayanamadı, Arınç videosuyla twitter'a hızlı bir dönüş yaptı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, sosyal medyadan gelen "Şu rant konusunda sen mi haklıydın yoksa Arınç mı?" sorusuna, Bülent Arınç videosuyla cevap verdi

Gökçek dayanamadı, Arınç videosuyla twitter'a hızlı bir dönüş yaptı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, sosyal medyadan gelen "Şu rant konusunda sen mi haklıydın yoksa Arınç mı?" sorusuna, Bülent Arınç videosuyla cevap verdi

09 Kasım 2017 Perşembe 09:12
Gökçek dayanamadı, Arınç videosuyla twitter'a hızlı bir dönüş yaptı
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ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nden istifa eden  Melih Gökçek, istifa sürecinde sosyal medya polemiklerinden uzak kalmıştı.  Gökçek, bugün ise sessizliğini sosyal medyadan paylaştığı  Bülent Arınç videosuyla bozdu.

ARINÇ VİDEOSU PAYLAŞTI

Gökçek, "Şu rant konusunda sen mi haklıydın yoksa  Bülent Arınç mı" şeklindeki bir tweeti paylaştı ve "Bence cevabı ben vermeyeyim cevap bir sonraki twitte" diye yazdı.  Gökçek, daha sonra  Bülent Arınç'ın 3 ayrı konuşmasından birleştirilen bir videoyu paylaştı.

"BİR DAHA SORUP KENDİNİZİ REZİL ETMEYİN"

Gökçek, "Cevabı  Bülent Arınç kendi sesinden versin. Bu cevaptan sonra da bir daha bu soruyu bana tekrar tekrar sorup kendinizi rezil etmeyin." yazdı.

Gökçek'in paylaştığı videoda, ilk konuşmada Arınç'ın "Belediye Başkanlığı adaylığında ve seçimlerde oy isterken bu yapının kucağında oturmuştur. Bu yapıya  Ankara'yı parsel parsel satmıştır, yurt yerleri vermiştir. Zengin iş adamlarına okul yaptırmıştır. İmar planlarında değişiklikler yaptırmıştır. 30 Mart seçimlerine kadar da ağzından bu paralel yapıyla ilgili bir tek kötü cümle çıkmamıştır.  Gökçek'le ilgili 100 konuyu 8 Haziran'dan sonra ömrüm vefa ederse konuşmak isterim. O gün gelene kadar  AK Parti'yi yıpratacak bir sözün içinde olmam" sözleri yer aldı.

ARINÇ'IN DEĞİŞEN SÖZLERİ

8 Haziran tarihli İkinci konuşmada Arınç'ın "7 Haziran bitti, bugün 8 Haziran. 8 Haziran'dan sonra gerek duyduğumuzda çok şeyler yapabileceğimizi söylemiştim. Daha bugün 8 Haziran. 8 Haziran sonrası değil" ifadeleri yer aldı.

13 Haziran tarihli son konuşmada ise Arınç'ın şu sözleri videoda yer aldı: "Ve onlara parsel parsel yer vermiştir filan dedim, sonrasında gerekirse açıklarım. Ama hiçbir cümlemin içinde 8 Haziran'dan sonra 100 tane yolsuzluk dosyası açıklayacağım diye bir lafım yok. Herkes internetten girip o günkü konuşmama bakabilir"

İşte o tweetler:

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir BelediyesiMelih GökçekBülent ArınçPolitikaGüncel
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