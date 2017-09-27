Gökçek dahil 10 belediye başkanı daha değişecek!

ÖZTUNÇ, 10 AKP'li belediye başkanının daha görevden alınacağını ya da istifa ettirileceğini öne sürdü. Öztunç, yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP teşkilatlarına yönelik ‘metal yorgunluğu' söyleminin ardından bir yenilenmeye gitmek istiyorlar. Bu metal yorgunluğu değil ‘güvensizlik' hali. Erdoğan, ‘Yeniden gözden geçireceğiz' demişti. Bu gözden geçirmede kendisine en yakın isimler, belediye başkanlığı döneminden beri birlikte yürüdüğü, yol arkadaşları bile gözden çıkarılmış durumda” diye konuştu.

“AKP içinde bir kırılma yaşandığı kesin ancak korkudan kimse sesini çıkaramıyor çünkü FETÖ damgası yiyeceklerini düşünüyorlar” diyen Öztunç şunları söyledi:

“KİMSE SES ÇIKARAMIYOR”

“Ekonomiden eğitime birçok alandaki kötüye gidiş, toplumda adalet duygusunun sarsılması ve FETÖ'yle mücadelenin muhalefeti susturma aracı haline geldiği kanısının yerleşmesi Erdoğan'ın başkanlık yarışını zora sokuyor. 2019'da başkan olamama riskini gören Erdoğan yenilenmek istiyor. İzlenen yöntem ise görevden alma değil istifa ettirmek. İlk örneğini Topbaş'ta gördük. 10 AKP'li belediye başkanı daha görevden alınacak ya da istifa ettirilecek. Bunlar arasında Melih Gökçek (Ankara), Fatma Şahin (Gaziantep), Mehmet Erkoç (Kahramanmaraş), Recep Altepe (Bursa) ve İbrahim Karaosmanoğlu da (Kocaeli) var.”