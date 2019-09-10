Gökçe'den Sapadere isyanı

Alper Kutay

İHALEYİ en son alan ancak sözleşme imzalamadığı için ihalesi iptal edilen Şefik Bahçe’ye tepki gösteren Harun Gökçe, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Sapadere ile oynamayın. 3.’sü yapılan ihalenin birincisine ben de girmiştim. İhalenin hızla yükselmesi Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in ihale sırasında ‘Arkadaşlar, köyün mülkünü satmıyoruz, burasını bir yıllığına kiraya veriyoruz, artı giriş ücreti alınmayacak’ uyarısına rağmen kazanmayacağı belli olan rakamlara çıkıp ihaleyi içinden çıkılmaz hale getirmek kimin ekmeğine yağ sürüyor? Şartnameyi okumadan mı ihaleye giriyorsunuz? Yazıktır, günahtır. Hem orada çalışan arkadaşlarımız bir an önce ne olacağını beklerken, köy halkı ‘bu işte bir iş var’ demeye başladı. Daha ihale biter bitmez ‘ihaleyi aldık ama teminatı yakacağız’ diyen şahıslar, siz neyin peşindesiniz? Her 3 ihaleye girip ihalenin bu kadar çok yükselmesine sebep olan Şefik Bahçe ihaleyi almışken ne diye vazgeçtiğini açıklasın. Çocuk oyuncağı mı bu iş? Buradan uyarıyoruz. Sapadere oyun oynayacağınız bir köy değildir.”