Gökbel’de Millet ittifakı

BİNLERCE Alanyalının yanı sıra civar ilçelerden gelen on binlerce vatandaş, iki gün boyunca Gökbel’de çadır kurup renkli anlar yaşadılar. Gökbel’e Alanya Belediye Meclisi üyeleri de akın etti. 31 Mart Yerel Seçimleri’nden önce Millet İttifakı’nı kuran CHP ve İyi Parti’nin seçilmiş meclis üyeleri Gökbel çıkarması yaptı. İyi Parti’den Hacı Mevlüt Zavlak, Fikret Arık, Alper Kan, Halit Öztürk ve Hasan Basar, Gökbel’de çarşı esnafını ziyaret etti, ardından Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile buluştu. Gökbel’de keyifli iki gün geçirdiklerini söyleyen meclis üyeleri, organizasyonda emeği geçen Alanya Belediyesi yönetici ve personelini tebrik ettiler.