‘Göğüs göğse çarpışıp, kol kola çıkacağız’

DİM TV (dimtv.tv) ekranlarının heyecanla beklenen programı Politika Kulisi’nin dün akşamki canlı yayın konuğu eski CHP İlçe Başkanı ve başkan adayı Sefa Çorbacı oldu. Dim TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay’ın sorularını yanıtlayan Çorbacı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Programın satırbaşları ise şu şekilde oldu:

‘BEN HAYATIMI CHP’YE, PARTİME VERDİM’

Adaylık açıklamamda eski ilçe başkanımızın birçoğu yer aldı. Coşku çok güzeldi. Hatta bazı arkadaşlarımız ‘Bu kadar beklemiyorduk’ dediler. Ben hayatımı partiye verdim. Sevenlerimiz de bizi desteklemek için oraya geldi.

‘ÖNEMLİ OLAN BAŞKANLIK DEĞİL, ALTIOK’

Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın yarıdan fazlası istifa edince bizim görevimiz düştü. O konuları tekrardan açmanıza gerek yok. Önümüze bakmamız gerekiyor. İletişim halindeyiz. Umarım yaptıkları yanlışın farkındadırlar. Önemli olan hiçbir zaman başkan olmak değil, altı oktur.

‘MUHİTTİN BAŞKANLA TOPLANTIDAYDILAR’

Coşkun başkan Muhittin Böcek ile görüşmesi olduğundan dolayı toplantıya katılamadı. Yerine de vekilini koydu. 7 ayın sonunda ilk defa randevu aldı. O randevu daha önemli olabilir.

‘BUGÜNE DEK KİMSEYE KİN GÜTMEDİM’

Bizde küskünlük olmaz. En fazla fikir ayrılığı olur. Bugüne dek hiç kimseye kin gütmedim. İlçe başkanlığım döneminde de kimseyle bir dargınlık veya küskünlük yaşamadım.

‘PARTİ TABANI İSTEDİĞİ İÇİN ADAY OLDUM’

Şengül başkanımız, bizim başkanımız. Bizi onlar yetiştirdi. Şengül başkanın döneminde 400 delegenin 250’sinden kendisine oy istemiştim. Şimdi parti dinamikleri ile bir ittifak kurulacak. Görevden düştüğümden beri çalışıyorum. Tabanın isteği olarak beni aday görmek istediler. Parti tabanı istediği için aday oldum.

‘EN GENÇ ADAY BENİM VE TECRÜBELİYİM’

Benim de yönetim listeme yazacağım flash isimler var. Eğer ki bu kadro benim başkanlığımda olsaydı, farklı olurdu. Şu anda en genç aday benim ve tecrübeliyim. Kongreye en iyi şekilde hazırlanmaya devam edeceğim. Birçok delege, üye, muhtar ve vatandaşla görüşerek bu yola çıktım.

‘DOĞRUYA DOĞRU, YANLIŞA YANLIŞ DENİR’

Görev yaptığım bir yıl boyunca muhalefet yaptım. Tekrar gelirsek, bütün Alanya, Cumhuriyet Halk Partisi’ni konuşacak. Alanya Belediyesi’ni yeri geldiği zaman eleştiririz, yeri geldiği zaman yanında dururuz. Doğruya doğru ama yanlışa da yanlış demeyi bilmek gerekiyor.

‘O DÖNEM HAKKIMIN YENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM’

Ben hakkımın yendiğini düşünüyorum. İlçe başkanı olarak devam etmem gerekiyordu. Ufak tefek hatalarım olmuştur. Beni yetiştirenler belli. Ben kendi kendime siyaseti öğrenmedim. Şu ankiler 4-4'lük yapsaydı kimse aday çıkmazdı. Tek liste çıkılır ve yola devam edilirdi.

‘ANTALYA BŞB’Yİ 6 TRİLYONLUK BORÇLA ALDIK’

Elimizde büyükşehir gibi çok büyük bir güç var. Büyükşehri alırken bir enkaz devraldık. Borç 6 trilyonun üzerine çıktı. Bu hizmet anlamında bir bahane değil. Muhittin başkan tecrübeli bir siyasetçi. Biraz sabretmemiz gerekiyor. Konyaaltı’nı Konyaaltı yapan bir belediye başkanımız bu enkazın altından da alnının akıyla çıkacaktır.

‘KIRSALDA ELİMİZİ KUVVETLENDİRECEĞİZ’

Biz Cumhuriyet Halk Partisi’yiz. Herkes her partiye oy verebilir. Benim dönemimde yetki olmamasına rağmen kırsala inmeye çalışıyordum. Önümüzdeki süreçte en çok kırsala önem vereceğiz. Oradaki insanların eksiklerini tek tek gidermeye ve hizmetleri en iyi şekilde götürmeye çalışacağız. Üyemizin olmadığı mahalleler var. Bu mahallelerden delege çıkaramıyoruz. Delege olacakların yüzde 70’i beli. Bir B planım yok. Benim sadece bir planım var. O da Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı olmak.

‘CADDELERLE DEĞİL KIRSALLA ŞOV YAPACAĞIZ’

Coşkun Karadağ, caddeleri verdi diye Muhittin Böcek’e kızmış olabilir. Fakat Muhittin Böcek daha önce bunun sözünü vermişti. Dolayısıyla sözünde durmuş oldu. Coşkun Karadağ, Muhittin Böcek bu sözü verdiği zaman ilçe başkanı olarak itiraz edebilirdi. O caddelere hizmet getirerek oy toplayacağı düşüncesi var. Fakat en iyi şov yapacağımız yer Alanya merkezden değil, kırsaldan geçer.

‘GÖRECEKSİNİZ, YERELDE İKTİDAR CHP OLACAK’

CHP olarak şuan iktidarız. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya’da kazandık. İyi Parti ile birlikte pes etmeden çalıştık. Bazı durumlarda halka kendimizi iyi tanıtamamış olabiliriz. Millet İttifakı'nın kesinlikle sürmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdiden projelerimizi Alanya Belediyesi'ni kazanacakmış gibi hazırlamamız gerekiyor.

‘GELECEK HİZMETLER İÇİN KÖPRÜ OLACAĞIZ’

Menderes Türel’den kalan projeler belki iki sene yavaşlatılabilir. Fakat projelerin biteceğini düşünüyorum. Hizmeti Alanya'ya getirmemiz gerekiyor. Burada köprü görevi göreceğiz. Alanya'nın önemini Antalya'ya doğru aktarabilirsek emin olun buraya hizmeti de getirebiliriz.

‘MECLİS ÜYELERİ ÖZGÜRDÜR ASLA DARILMAM’

Delege listesinde tek liste çıkma taraftarıydım. Ancak ne Ömer Zavlak ne de Coşkun Karadağ buna yanaşmadı. Delegeliği hak eden herkesi yazacağız. Sonra sahaya inip oy isteyeceğiz. Meclis üyelerinin seçim döneminde gereğini yapacaklarını düşünüyorum. Başka adaya oy verseler dahi onlara darılmayacağım.

‘MUHİTTİN BÖCEK’İN KAPISINDA YATACAĞIM’

Coşkun başkan Alanya’da ‘Tek yetkili benim’ demişti. Fakat o geri tepti. Yönetimden hariç bir ekip kurulması gerekiyor. Tecrübeli insanlarla beraber bu sistem olursa daha faydalı olur. Bizim yönetimimiz ile bunu sağlayacağız. Kazandığım zaman bir hafta Antalya'da kalacağım. Muhittin başkanın kapısında yatacağım. Bizim amacımız hem partililerimiz, hem de vatandaşlarımıza hizmet etmek.