‘Gizli tanık uygulaması şaibeli bir hale dönüştü’

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, gizli tanık uygulaması hakkında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu sorulara yanıt istedi: “Herhangi bir soruşturma veya kovuşturmada gizli tanıklık yaptıktan sonra FETÖ ve PKK terör örgütleri başta olmak üzere bir terör örgütü veya suç örgütünün üyesi olduğu şüphesiyle hakkında işlem yapılan gizli tanık var mıdır? Gizli tanıkların ifade verdiği davalar sonucunda hangi suçlardan kaç kişi mahkum olmuş, kaç kişi beraat etmiş, kaç kişi hakkında hükmün ertelenmesi veya adli kontrol kararı verilmiştir? Uygulamanın başlangıcından itibaren yargı süreçlerine dahil olan gizli tanıkların toplam sayısı kaçtır? Kaç gizli tanığa korunma hakkı verilmiştir? Gizli tanık olarak başvurup ifadesi kabul edilmeyen veya tanıklıktan çekilenlerin sayısı nedir? Herhangi bir soruşturma veya kovuşturmada gizli tanık olarak görev yapıp daha sonra kendisi hakkında soruşturma açılan şüpheli var mıdır? Varsa bu kişiler hakkındaki soruşturmalar önceden tanıklık yaptıkları dosyalarla mı ilgilidir?”

