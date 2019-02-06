Gezici, 7 büyükşehirde anket yaptı: Hangi adaylar, nerede önde?

Gezici Araştırma Şirketi, 7 büyükşehirde yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre İstanbul, Ankara, Aydın, Hatay ve Adana'da AK Parti ile MHP tarafından belirlenen adaylar, Bursa ve Mersin'de ise CHP ile İYİ Parti'nin gösterdiği adaylar öne çıkıyor.