Genel merkezin açılışında İstiklal Marşı'nı ve saygı duruşunu unuttu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün dev fotoğrafı ve Türk bayrağı da parti binasının duvarına asıldı.

Açılışta, 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı çalındı. Vatandaşlar ellerinde İyi Parti flamaları ve Türk bayrakları ile açılışa katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkez binasının açılışını yaptı. Akşener, açılışa gelir gelmez konuşmasına başladı. İstiklal Marşının okunmadığı ve saygı duruşundu bulunulmadığının belirtilmesi üzerine ise Akşener konuşmasını yarıda kesti. Akşener, bunun nedenini 'heyecanına' bağladı.

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