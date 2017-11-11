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Genel merkezin açılışında İstiklal Marşı'nı ve saygı duruşunu unuttu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkez binasının açılış töreninde İstiklal Marşı ve saygı duruşunu unuttu, gelir gelmez konuşma yapmaya başladı

Genel merkezin açılışında İstiklal Marşı'nı ve saygı duruşunu unuttu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkez binasının açılış töreninde İstiklal Marşı ve saygı duruşunu unuttu, gelir gelmez konuşma yapmaya başladı

11 Kasım 2017 Cumartesi 15:43
Genel merkezin açılışında İstiklal Marşı'nı ve saygı duruşunu unuttu
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İYİ Parti Genel Başkanı  Meral Akşener, partisinin genel merkez binasının açılışını yaptı. Akşener, açılışa gelir gelmez konuşmasına başladı. İstiklal Marşının okunmadığı ve saygı duruşundu bulunulmadığının belirtilmesi üzerine ise Akşener konuşmasını yarıda kesti. Akşener, bunun nedenini 'heyecanına' bağladı.

GRUP AYNA'NIN "CEYLAN" ŞARKISI ÇALINDI

İyi Parti Genel Başkanı  Meral Akşener, partisinin Genel Merkez Binasının açılışını yaptı. Akşener'in ismi ananos edilirken  Grup Ayna'nın 'Ceylan' isimli şarkısının müziği çaldı. Akşener, sahneye gelişinde açılışa katılan isimleri selamladı.

İSTİKLAL MARŞI VE SAYGI DURUŞUNU UNUTTU

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun konuşma öncesi unutulması üzerine Akşener konuşmasını yarıda kesti. Akşener'in konuşmasına ara vermesinin ardından İstiklal Marşı okunarak, saygı duruşunda bulunuldu.

10. YIL MARŞI, İZMİR MARŞI ÇALINDI

Açılışta, 10. Yıl Marşı,  İzmir Marşı çalındı. Vatandaşlar ellerinde İyi Parti flamaları ve Türk bayrakları ile açılışa katıldı.

PARTİ BİNASINI DEV ATATÜRK FOTOĞRAFI ASILDI

Gazi  Mustafa Kemal Atatürk'ün dev fotoğrafı ve Türk bayrağı da parti binasının duvarına asıldı.

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