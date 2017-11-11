Genel merkezin açılışında İstiklal Marşı'nı ve saygı duruşunu unuttu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkez binasının açılışını yaptı. Akşener, açılışa gelir gelmez konuşmasına başladı. İstiklal Marşının okunmadığı ve saygı duruşundu bulunulmadığının belirtilmesi üzerine ise Akşener konuşmasını yarıda kesti. Akşener, bunun nedenini 'heyecanına' bağladı.
GRUP AYNA'NIN "CEYLAN" ŞARKISI ÇALINDI
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Genel Merkez Binasının açılışını yaptı. Akşener'in ismi ananos edilirken Grup Ayna'nın 'Ceylan' isimli şarkısının müziği çaldı. Akşener, sahneye gelişinde açılışa katılan isimleri selamladı.
İSTİKLAL MARŞI VE SAYGI DURUŞUNU UNUTTU
İstiklal Marşı ve saygı duruşunun konuşma öncesi unutulması üzerine Akşener konuşmasını yarıda kesti. Akşener'in konuşmasına ara vermesinin ardından İstiklal Marşı okunarak, saygı duruşunda bulunuldu.
10. YIL MARŞI, İZMİR MARŞI ÇALINDI
Açılışta, 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı çalındı. Vatandaşlar ellerinde İyi Parti flamaları ve Türk bayrakları ile açılışa katıldı.
PARTİ BİNASINI DEV ATATÜRK FOTOĞRAFI ASILDI
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dev fotoğrafı ve Türk bayrağı da parti binasının duvarına asıldı.
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