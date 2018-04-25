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Gençlik ve Spor Bakanı Bak Çanakkale'de

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çanakkale'de düzenlenen 57. Alaya Vefa Yürüyüşü'nün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak Çanakkale'de

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çanakkale'de düzenlenen 57. Alaya Vefa Yürüyüşü'nün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:13
Gençlik ve Spor Bakanı Bak Çanakkale'de
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GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çanakkale Kara Savaşları'nın 103'üncü yıldönümü anma törenleri kapsamında düzeblenen 57. Alaya Vefa Yürüyüşü'nün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın BakÇanakkale
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