Gençlik ve Spor Bakanı Bak Çanakkale'de

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çanakkale Kara Savaşları'nın 103'üncü yıldönümü anma törenleri kapsamında düzeblenen 57. Alaya Vefa Yürüyüşü'nün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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