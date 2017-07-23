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'Gençliğin büyük sorumluluğu var'

Kırşehir'de düzenlenen 4. Bölge İl Başkanları İstişare Toplantısı'na katılan Alanyalı Mustafa Toklu, "AKP'li gençlerin ülke yönetimi için sorumlulukları var" dedi

'Gençliğin büyük sorumluluğu var'

Kırşehir'de düzenlenen 4. Bölge İl Başkanları İstişare Toplantısı'na katılan Alanyalı Mustafa Toklu, "AKP'li gençlerin ülke yönetimi için sorumlulukları var" dedi

23 Temmuz 2017 Pazar 14:32
'Gençliğin büyük sorumluluğu var'
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkan Yardımcısı olan Alanyalı Mimar Mustafa Toklu, 4. Bölge İl Başkanları İstişare Toplantısı'na katıldı. AKP Kırşehir İl Teşkilatı'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Toklu, "AKP, ülkemizin geleceğine çok önem veriyor. Bu noktada ülkemizin geleceği gençler olarak sorumluluklarımız çok fazla. AKP Gençlik Kolları'nın her üyesi de bu bilinç ve kararlılıkla hizmetlerine devam etmeli, ülkenin aydınlık yarınları için çalışmalıdır. AKP'nin 2023 hedefleri doğrultusunda gençlik kendi sorumluluklarını iyi bilmeli ve bu doğrultuda emin adımlarla yürümelidir" dedi. Toplantıda, yaklaşan kongreler öncesi il başkanları ile fikir alışverişinde de bulunan Toklu, il başkalarının kendi şehirleri ile ilgili analizlerini dinledi. Toklu'nun toplantı sonrası kongrelerde belirlenecek adaylarla ilgili teşkilat başkanlığına rapor sunacağı öğrenildi.

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KırşehirMustafa TokluAkp
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