Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107884
ALTIN
155.248
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9605
EURO
4.4052
Her 5 erkekten biri bu sorunu yaşıyor!
Her 5 erkekten biri bu...
Whatsapp'ta mesajınızı 7 dakika içinde hemen silin
Whatsapp'ta mesajınızı silebileceksiniz
29 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
29 Ekim 2017 Yeni Alanya...
banner468

Gençlerden İçmen'e tam destek

AKP Gençlik Kolları Başkanı olması beklenen ÜniAk Başkanı Yılmaz İçmen, gençlerden tam destek aldı

Gençlerden İçmen'e tam destek

AKP Gençlik Kolları Başkanı olması beklenen ÜniAk Başkanı Yılmaz İçmen, gençlerden tam destek aldı

29 Ekim 2017 Pazar 21:10
Gençlerden İçmen'e tam destek
banner404

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Teşkilatı'nda Alaaddin Işık’tan sonra Gençlik Kolları Başkanı olmasına kesin gözüyle bakılan ÜniAk İlçe Başkanı Yılmaz İçmen, hafta sonu gençlerin sorun ve taleplerini dinledi. İçmen, “Bizlere görev verilirse, her zaman olduğu gibi bundan sonra da gece gündüz demeden partimizin başarısı için çalışacağız” dedi. Gençlik Kolları’nda görevli üyelerin de Işık'ın ardından İçmen’in Gençlik Kolları Başkanı olmasını istedikleri belirtiliyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AKP Gençlik Kolları BaşkanıÜniAk Başkanı Yılmaz İçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Hedefimiz Alanya’nın eğitimine katkı sunmak'
'Hedefimiz Alanya’nın eğitimine katkı sunmak'
AKP'de temayül sonucu bilmeceye dönüştü
AKP'de temayül sonucu bilmeceye dönüştü
AKP'den meclis üyelerine giden şok Gökçek talimatı
AKP'den meclis üyelerine giden şok Gökçek talimatı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim