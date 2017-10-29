Gençlerden İçmen'e tam destek

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Teşkilatı'nda Alaaddin Işık’tan sonra Gençlik Kolları Başkanı olmasına kesin gözüyle bakılan ÜniAk İlçe Başkanı Yılmaz İçmen, hafta sonu gençlerin sorun ve taleplerini dinledi. İçmen, “Bizlere görev verilirse, her zaman olduğu gibi bundan sonra da gece gündüz demeden partimizin başarısı için çalışacağız” dedi. Gençlik Kolları’nda görevli üyelerin de Işık'ın ardından İçmen’in Gençlik Kolları Başkanı olmasını istedikleri belirtiliyor.