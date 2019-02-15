Gençler Akşener’den tam not aldı

İyi Parti Alanya Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Demir, yönetim kurulu üyeleri ve Gençlik Kolları üyelerinden oluşan bir grup, 12 Şubat Salı günü Ankara'da Alanya'yı temsil etti

Gençler Akşener’den tam not aldı
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İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ve İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez'in destekleriyle çıkılan yolculuk eğlenceli geçti. Sabah saatlerinde Ankara'ya ulaşan Gençlik Kolları'nın ilk durağı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) oldu. İyi Parti Grup Toplantısı'na katılan İyi Gençlik Alanya ekibi, salonda attıkları sloganlarla grup toplantısına damga vurdu. Toplantı sonrasında Antalya Milletvekilleri Hasan Subaşı, Tuba Vural Çokal ve Feridun Bahşi'yi ziyaret eden İyi Gençlik Alanya ekibinin sonraki durağı ise İyi Parti Genel Merkezi'ydi. İyi Parti Genel Merkezi'nde Akdeniz Bölgesi istişare toplantısına katılan Alanya ekibi, yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı Gençlik Kolları Başkanı Burak Öztürk'ten tam puan aldı.

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