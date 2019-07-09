Genç yazara MHP’den tam destek

Haber: Alper KUTAY

İMZA gününe, MHP Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Yıldız Aslıhan Dinçer de katıldı. İmza gününde konuşan MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, “Hayata ve yaşama azimle sıkı sıkıya tutunmuş Betül Ünal kardeşimizin yazmış olduğu ‘Kayıp Giden Hayaller’ isimli kitabın imza günündeyiz. Bu kitabın hazırlanmasının bir öyküsü var. Betül kardeşim bugüne kadar yazdığı şiirlerinin yayımlanması konusunda bir isteğinin olduğunu geçtiğimiz dönemde bize iletmişti. Konuya MHP Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Yıldız Aslıhan Dinçer de şahit olmuştu. Sayın Diçner ve işadamı Mustafa Kemal Çörekçi ile birlikte bu kitabın basılması yönünde bir çalışma yaptılar. Bugün itibari ile Betül kardeşimizin kitabı elimizde, kendisi de bizler için imzalıyor. Bu güzel çalışmasından dolayı kendisini kutluyor ve tebrik ediyorum. Çok güzel bir şiir kitabı olmuş, içerisinde anlamlı şiirler var” dedi. Kitabın yazarı Betül Ünal da desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ettiğini söyledi.