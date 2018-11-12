‘Genç siyasetçi sayısının arttırılmasını istiyoruz’

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler öncesi Ak Parti’nin en iyi adayları bulmak için nasıl çalıştığını anlattı. Yapılan çalışmaların önlerine çok kıymetli bir fotoğraf koyduğunu söyleyen Sarıeroğlu, “Ak Parti olarak vatandaşın gönlüne dokunacak adaylar arıyoruz. Ak Parti olarak yerel seçimlere çok güçlü hazırlanıyoruz. Tüm birimlerimiz adeta karınca gibi çalışıyor. Yerel Yönetimler Başkanlığı, Seçim İşleri Başkanlığı, Aile Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı özel, ayrı ayrı çalışmalar sürdürüyor” dedi.

‘SAHADA KARINCA GİBİ ÇALIŞIYORUZ’

Sarıeroğlu, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: “Kongremiz bittikten sonra ilk MYK toplantımızı gerçekleştirdiğimiz andan itibaren saha çalışmalarımıza başladık. Bu dönemde telefon anketleri, SMS'ler, saha çalışmaları yapıldı. Kimsenin tanımadığı, bilmediği ekiplerimiz var, sahada geziyorlar. Bunların hepsi gerçekten çok kıymetli bir fotoğraf önümüze koyuyor. AK Parti olarak vatandaşlarımızın gönlüne dokunacak adaylar arıyoruz. Milletle bağı kopan bir siyasetçinin yoluna devam etme imkanı yoktur. Sonbaharda dalından düşen yaprak misali savrulup gider, en sonunda da çürümeye mahkumdur. Bu bağlamda bizim en önemli gücümüz, milletimizle olan gönül bağımız, muhabbetimiz. Bu gönül bağımızı, muhabbetimizi sıkı sıkıya, samimiyetle, içten gelerek sürdürecek, vizyon sahibi, şehirlerimizi dünyadaki yeni trendler doğrultusunda sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı canlandıracak adımların atılmasını sağlayacak projeleri hayata geçirecek yol arkadaşlarımızla inşallah bu seçimlere çok güçlü şekilde damga vuracağız.

‘SAHADA KADIN VE GENÇ ADAYLAR OLACAK’

81 ilde, tüm ilçe ve beldelerimizde hedefimiz belediyeleri almak. Yerel seçimlerde kadın ve genç siyasetçilerin sayısının artırılmasını istiyoruz. Kadın belediye başkan sayısı, meclis üyesi ve muhtar sayısının artırılması, gençlerimizin enerjisine, vizyonuna ihtiyacımız var. Genç dile ihtiyacımız var. Onların bakış açısıyla inşallah Türkiye'nin daha hızlı koşacağına yürekten inanıyoruz. Yerel seçimlerde belediye başkanlıklarında, meclis üyeliklerinde gençlerimizin daha yüksek sayılarda yer almasını sağlayacağız.”

