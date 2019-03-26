ALANYA siyasetinin kalbi Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında atmaya devam ediyor. Yerel seçimlere sayılı günler kala Seçim Özel 2019’un dün akşamki konuğu Gazipaşa Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın Ak Parti’den Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Adil Çelik oldu. Çelik çarpıcı açıklamalarıyla Alanya’yı ekranlara kilitledi. Dim TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay’ın sorularını yanıtlayan Çelik’in Seçim Özel 2019’a damga vuran cümlesi ise “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Beni Türk hekimlerine emanet edin’ cümlesinden yola çıkarak, bir Türk hekimi olarak Gazipaşalılara da ‘Gazipaşayı bir Türk hekimine emanet edin’ diyorum” oldu.

‘BELEDİYEYİ DEVRALDIĞIMIZDA BATAKTAYDI’

11 bin 400 oyla başkan seçildim. 2014’te seçimi kazandık. Batık bir belediyeyi almak için yarıştık. Belediyeyi devraldığımızda 312 tane icra dosyası vardı. Para olarak da 12 milyon borcu vardı. Biz göreve geldiğimiz zaman alacaklılar bizi cankurtaran olarak gördü. Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun bize destekleri son derece yüksekti. 5 yılın ardından şu an 29 dosyamız kaldı ve 2 milyon borcumuz var. 283 dosyayı kapattık. Gazipaşa’yı Antalya’nın Kundu’su gibi yapacağımız yeni projelerimiz var. Yarım kalan hizmetlerimizi bitirmemiz için bir döneme daha ihtiyacımız var.

‘ADEM BAŞKAN ALANYA İÇİN BİR ŞANSTIR’

Adem Murat Yücel ile oldukça iyi ikili ilişkilere sahip olduğunu belirten Çelik, “Adem başkan benim çok sevdiğim çok takdir ettiğim bir adamdır. Dışişleri Bakanımız Türkiye için nasıl bir şanssa, Adem Murat Yücel de Alanya için bir şanstır” dedi.

53 MAHALLEDEN 52’SİNE TAM HİZMET

Gazipaşa’nın neredeyse bütün mahallerine tek tek hizmet götürdüğünü ifade eden Adil Çelik, “53 mahalleden 52 mahalleye başım dik girebiliyorum. Sadece Küçüklü Mahallesi'ne gönlüm buruk giriyorum. Küçüklü Mahallesi için gerçekleştiremediğimiz bazı hizmetlerden dolayı. Fakat o mahalleden bile yine yüzde 70’in üzerinden oy alacağımı düşünüyorum. Eğer ki göreve tekrar gelirsek, nisan ayından itibaren Küçüklü Mahallesi’nin bütün sorunlarını çözeceğim” şeklinde konuştu.

ULU HENDEK PROJESİ YAPIMINA BAŞLANDI

Ulu Hendek Projesi’nin yapımı aşamasında dönemin Orman Bakanı Veysel Er’in oldukça büyük bir katkısı olduğunu ve onun desteğiyle projeyi harekete geçirdiğini söyleyen Çelik, “Sayın Bakanımız Veysel Er’in desteği ile Ulu Hendek Projesi’ni hazırladık ve harekete geçtik. Sağlı sollu 3-4 metre ve 12 kilometre uzunluğunda duvarlar örerek projeyi tamamlayacağız. Proje 2020’ye kadar bitecek ve bittiği takdirde de Eskişehir’de bulunan Porsuk Çayı’na benzeyecek” ifadelerini kullandı.

‘MAAŞIMI PERSOLİN MAAŞINDAN SONRA ALIYORUM’

Çelik önemli olanın gönüllere girmek olduğuna vurgu yaparak “Gazipaşa Belediyesi’nde 100'e yakın kadrolu işçimiz, 50 civarında memurumuz, 120 civarında taşeron personelimiz var. Personellerin maaşının ödenmesi konusunda hiçbir sorunumuz yok. Hatta eğer personellerime maaş yatırılırken eksik olursa ben kendi maaşımı daha sonra alıyorum. Aslında bizler gönül belediyeciliği yapıyoruz ve gönüllere girmeye çalışıyoruz” dedi.

‘KALİTELİ VE NİTELİKLİ TURİZM İSTİYORUZ’

Gazipaşa’ya yapılacak otel yatırımına ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik “‘5 yılda bir otele başlayamadık’ diyorlar. Allah’ın 8 yüz 5 yıldızlı oteli yapacağız. Gazipaşa’yı 20 yıl muhalefet yönetti. Onlar neden yapmadı. Gazipaşa özel çevre koruma alanı kapsamına giriyor. Projemizi yapmak istediğimizde turizm planlamasının yapılmadığını gördük. Orman Bakanlığı'ndan 30 maddenin düzenlenmesi için gelinmesi gerekiyordu. Bütün prosedürün tamamlanması yıllarımızı aldı. Tüm işlerimiz 6 ay önce bitti ve bu planların geçmesinde Sayın bakanımızın etkisi çok büyük oldu. Ama ben doldur-boşalt turizmi istemiyorum. Nitelikli turizm istiyoruz. Belek olamayız ama Kundu olmak istiyoruz mesela. Kontrollü bir turizm istiyoruz. Biz o koltukta emanetçiyiz ve emanete sahip çıkmak zorundayız. Biz sahile gelen otellere gelen turistlerimizi aynı zamanda merkeze de taşımak istiyoruz” dedi.

‘GAZİPAŞA AK PARTİ İLE UÇUŞA GEÇTİ’

Çelik Gazipaşa’nın Ak Parti iktidarında uçuşa geçtiğini ifade ederek “Yeni açılacak AVM’mizde bünyesinde yaklaşık 350 gencimizi istihdam edecek, iş vereceğiz. Öte yandan Gazipaşa’da bir kayak merkezi yapılması için elimden geleni yapıyorum. Kış turizminin canlanması adına bu konuyu çok önemsiyorum. Sayın bakanımız doğalgazı getireceğine dair Gazipaşa'ya söz verdi. Ak Parti iktidarıyla Gazipaşa uçuşa geçti. Dolayısıyla bu dönemki sloganım da ‘Tüm sorunları bitirmeye geliyoruz’ oldu” şeklinde konuştu.

‘KOLTUĞUMU KİMSE HACZEDEMEZ’

Bir önceki belediye döneminde gelen haciz işlemleri ile ilgili de konuşan Başkan Çelik “Bizim dönemimizde belediyeye haciz gelmedi. Gelen hacizler bir önceki döneme ait olan hacizlerdi. Aslında koltuğa gelen hacizler belediyeye değil oradaki ilçe vatandaşına gelmiş oluyor. Koltuğu haczetmeye gelenlere ‘Koltuğu alamazsınız. Çünkü koltuğu kendi paramla aldım’ diyerek onları gönderdim. Bizim koltuğumuzu kimse haczedemedi” dedi.