Gazipaşa'dan sürpriz ziyaret

- Alper KUTAY

NEZAKET ziyaretinde Alanya ve Gazipaşa'da yapılan çalışmalar konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu. Alanya ile Gazipaşa'nın önümüzdeki süreçte ortak yapabileceği projeler üzerinde fikir alışverişi de yapan Güney ve Çelik’e Akşit de destek verdi. Öte yandan Gazipaşa Kaymakamı Kadir Ekinci’nin, ITB Berlin Turizm Fuarı için Almanya’ya giden ve hafta sonuna dek Berlin’de kalacağı öğrenilen Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir’in yerine vekalet edeceği de gelen haberler arasında.