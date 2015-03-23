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Gazipaşa'da aday adayı tanıtım şöleni

CHP Gazipaşa İlçe Teşkilatı’nın milletvekili aday adaylarıyla partilileri buluşturmak amacıyla düzenlediği tanıtım şöleninde 34 aday adayı partililerden destek istedi

Gazipaşa'da aday adayı tanıtım şöleni

CHP Gazipaşa İlçe Teşkilatı’nın milletvekili aday adaylarıyla partilileri buluşturmak amacıyla düzenlediği tanıtım şöleninde 34 aday adayı partililerden destek istedi

23 Mart 2015 Pazartesi 07:41
Gazipaşa'da aday adayı tanıtım şöleni
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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Gazipaşa İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen aday adayı tanıtım toplantısı, DNR Teras Düğün Salonu'nda yapıldı. 34 aday adayının katıldığı toplantıda İlçe Başkanı Bülent Kocabaş, önseçimde aday listesinin en iyi şekilde oluşturulması için yapılan tanıtım toplantısının önemine işaret etti. Partililere broşür dağıtarak sohbet eden aday adayları sırasıyla çıktıkları kürsüde birer dakikalık konuşma süresinde kendilerini tanıttı. Gazipaşa ile akrabalık bağları olan aday adayları konuşmalarında buna dikkati çekti.
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Son Güncelleme: 22.03.2015 15:42
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