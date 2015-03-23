Gazipaşa'da aday adayı tanıtım şöleni

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Gazipaşa İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen aday adayı tanıtım toplantısı, DNR Teras Düğün Salonu'nda yapıldı. 34 aday adayının katıldığı toplantıda İlçe Başkanı Bülent Kocabaş, önseçimde aday listesinin en iyi şekilde oluşturulması için yapılan tanıtım toplantısının önemine işaret etti. Partililere broşür dağıtarak sohbet eden aday adayları sırasıyla çıktıkları kürsüde birer dakikalık konuşma süresinde kendilerini tanıttı. Gazipaşa ile akrabalık bağları olan aday adayları konuşmalarında buna dikkati çekti.



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