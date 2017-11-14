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Gazipaşa'ya Yılmaz aday

Alanya'da Mustafa Toklu ile yola devam kararı alan Ak Parti Genel Merkezi, Gazipaşa'ya Sait Yılmaz'ı uygun buldu

Gazipaşa'ya Yılmaz aday

Alanya'da Mustafa Toklu ile yola devam kararı alan Ak Parti Genel Merkezi, Gazipaşa'ya Sait Yılmaz'ı uygun buldu

14 Kasım 2017 Salı 23:27
Gazipaşa'ya Yılmaz aday
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Genel Merkezi, 2 Aralık'ta yapılacak Alanya İlçe Kongresi'nde Mustafa Toklu'nun aday olmasına karar verirken, Gazipaşa İlçe Kongresi'nde ise Sait Yılmaz'ın aday olması kesinlik kazandı. Yeni dönemde parti teşkilatlarını gençleştirmek isteyen AK Parti Genel Merkezi, Gazipaşa İlçe Başkanlığı için Sait Yılmaz'ın ismi üzerinde karar kıldı. AK Parti Genel Merkezi tarafından adaylığı ilan edilen Sait Yılmaz, "Bundan sonra Gazipaşa için çalışacağız. Görev verenleri mahcup etmeyecek, partimizin oylarını artıracağız. Hedefimiz 2019'da tüm seçimlerde zafer yaşamak, Gazipaşa’yı, Antalya’yı ve Türkiye’yi daha ileriye taşımak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa TokluAK Parti Genel MerkeziSait Yılmaz
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