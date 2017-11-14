Gazipaşa'ya Yılmaz aday

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Genel Merkezi, 2 Aralık'ta yapılacak Alanya İlçe Kongresi'nde Mustafa Toklu'nun aday olmasına karar verirken, Gazipaşa İlçe Kongresi'nde ise Sait Yılmaz'ın aday olması kesinlik kazandı. Yeni dönemde parti teşkilatlarını gençleştirmek isteyen AK Parti Genel Merkezi, Gazipaşa İlçe Başkanlığı için Sait Yılmaz'ın ismi üzerinde karar kıldı. AK Parti Genel Merkezi tarafından adaylığı ilan edilen Sait Yılmaz, "Bundan sonra Gazipaşa için çalışacağız. Görev verenleri mahcup etmeyecek, partimizin oylarını artıracağız. Hedefimiz 2019'da tüm seçimlerde zafer yaşamak, Gazipaşa’yı, Antalya’yı ve Türkiye’yi daha ileriye taşımak" dedi.