Gazipaşa'da CHP’liler Suriyeli kararından vazgeçti

GAZİPAŞA’DA Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan oturumunu gerçekleştirdi. Haziran ayı oturumunda CHP’li Ulaş Özgen’in, Suriyelilerin halkı rahatsız ettiği gerekçesiyle verdiği “Suriyeliler plaja alınmasın” önerisi CHP ve İyi Parti grubunun desteğiyle oy çokluğuyla meclisten geçmişti. Ülke gündemine oturan konuyu tekrar değerlendiren Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, kararın ertesi günü yaptığı açıklamada, kararın kanunlara aykırı olduğu gerekçesiyle kararı meclise iade etmişti. Gazipaşa Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Temmuz ayı olağan meclis toplantısında konu tekrar gündeme geldi. Belediye Başkanı Yılmaz, bir önceki mecliste alınan kararın kanunlara ve insan haklarına aykırı olduğunu belirterek ret gerekçesini açıkladı. Yılmaz daha sonra guruplara söz verdi.

CHP’LİLER BİR AY SONRA GERİ ÇEKİLDİ

CHP grup sözcüsü Onur Demir, kararın ardından yaptıkları detaylı incelemede kararın Türkiye Cumhuriyeti anayasasına, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne, kıyı kenar kanununa ve insan haklarına aykırı olduğunu gördüklerini belirterek bir önceki mecliste ‘Evet’ oyu kullandıkları karara bu kez ‘Hayır’ oyu kullanacaklarını söyledi. İyi Parti adına konuşan Meclis Üyesi Mehmet Yüksel, bu konu vesilesiyle Gazipaşa ismini Türkiye gündemine duyurduklarına vurgu yaptı. İyi Parti olarak Suriyeliler konusunun ülke gündemine gelmesine katkı sunmaktan dolayı memnun olduklarını dile getiren Yüksel, “Gazipaşa turizm kentidir, bu bölgelere mültecilerin alınmamış olması gerekiyor. Bu konuda Antalya İl Emniyet Müdürü’nün 2014 yılında Suriyelilerin Antalya’ya giremeyeceğine dair genelgesi var. Antalya Valisi’nin Suriyelilerin Antalya’ya girişinin yasal olmadığını belirten beyanları var. Suriyelilerin boşalttığı topraklarına bugün terör örgütleri giriyor. Hiçbir millet kendi milletinin içerisine kayıtsız, başıboş insanları alarak düzenini bozmaz. İyi Parti olarak bunu böyle görüyoruz. Bu kararın arkasındayız” dedi.

‘BU ÖNERİ GAZİPAŞA’NIN AYIBIDIR’

Ak Parti grup sözcüsü Şevki Çağlayan ise İyi Parti sözcüsünü kınadı. Kararın Gazipaşa’ya yakışmadığını belirten Çağlayan, “Başkana ve CHP grubuna bu karardan vazgeçtikleri için teşekkür ediyorum. Suriyeliler Türkiye’nin problemi, bu bizim konumuz değil. İlçe başkanları bir araya gelir ve konuyu milletvekillerine iletir. Onlar da durumu meclise taşır, orada görüşülür. Suriyelileri Gazipaşa’ya getiren bizleriz. Bizlerin camları, seraları, bahçeleri var. Onları getirip ucuza çalıştıran biziz. Daha sonra kızlarını gelin olarak alıyoruz. Hatta ikinci evliliğimizi yapıyoruz. Durum böyleyken onlara plaj yasağı koymak ayıptır. Türkiye, Gazipaşa’yı üretimiyle, eğitimin kalitesiyle, demokrasinin yerleştiği bir ilçe olarak bilir. Bu karar bu meclisin ayıbı olmuştur.

‘20 YIL ÖNCEKİ ZİHNİYET HORTLADI’

Şu anda en çok İyi Parti’nin ayıbı olmuştur. Biz Suriyelilerin gitmesi taraftarıyız. Şu an geri dönüşler başlamıştır. Bu bizim meclisin meselesi değildir. Geçtiğimiz günlerde bir CHP milletvekili ‘Ben başörtülü bir hakim istemiyorum’ dedi. 1997 yılında bir milletvekili başı örtülü olduğu için dışarı atıldı. 20 yıl önce ‘Kürtler Gazipaşa’ya gelmesin’ diye isyanlar çıktı. Ben bu zihniyeti bunlara benzetiyorum. Biz Gazipaşa’yı seracılıkta birinci, turizmde birinci, huzur içerisinde bir ilçe olarak görmek isteriz. Ulusal kanallarda, sosyal medyada Gazipaşa’nın isminin bu şekilde duyulmasını yakıştıramıyorum ve İyi Parti sözcüsünü kınıyorum” diye konuştu.

‘BU ÖNERİ BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE’

Son olarak konuşan MHP grup sözcüsü Murat Özgen de Suriyelilerin ülkelerine dönmesi taraftarı olduklarını ancak çözümün bu şekilde sahil yasağı olamayacağını belirterek, “Biz burada evet desek de hayır desek de bu karar yok hükmündedir ve uygulanamaz. Bu nedenle bu konunun çok fazla tartışılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. İlçemizde Suriyeliler konusunda bir rahatsızlık var ancak çözüm plaj yasağı değil. Bugün siz ‘plaja girmesin’ dersiniz, ben ‘kaldırımda yürümesin’ derim. Bunun önünü alamayız. Dolayısıyla karara ret oyu vereceğiz” dedi. Yapılan oylama sonucunda İyi Partili 7 meclis üyesi Suriyelilere sahil yasağına ‘Evet’ derken, 16 CHP, Ak Parti ve MHP’li meclis üyesi ‘Hayır’ oyu kullandı.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2019, 00:59