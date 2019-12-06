Flaş iddia: ‘Erdoğan ve Bahçeli erken seçime gidiyor’

ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurmaylarından Konya eski milletvekili Ömer Ünal, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sözcü’den Müslüm Evci’ye konuşan Ömer Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2020 yılının kasım ayı için erken seçim kararı alacağını savundu.

Hükümetin sorunların üstesinden gelemediğini söyleyen Ünal, Cumhur İttifakı’nın oylarının yüzde 40’a düştüğünü öne sürdü.

Ömer Ünal, şöyle konuştu:

‘ERKEN SEÇİM BEKLENTİSİ VAR’

“Türkiye’de bir erken seçim beklentisi var. Bu artık iyiden iyiye dillenmeye başladı. 2020 yılının Kasım ayında bir erken seçim olabileceğini düşünüyorum.Türkiye’de toplumsal ve ekonomik sorunlar her geçen gün artıyor. AK Parti ve MHP kanadı bu sorunları üstesinden gelemiyor. Bu yüzden köşeye sıkışan Cumhur İttifakı ortak bir kararla erken seçime gitmek isteyecek.

“ANKET SONUÇLARI…”

İncelediğimiz birçok anket sonucunda AK Parti’nin oyları yüzde 30 civarında. MHP’nin oyları da yüzde 10 seviyelerinde. Cumhur İttifakı yüzde 40 oyu zor buluyor. Bu oy kaybı her geçen gün artıyor.”