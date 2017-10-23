Flaş iddia! CHP'li isim Meral Akşener’in partisine katılıyor

MERAL Akşener'in liderliğinde kurulacak yeni partinin doğumu yaklaştı. Adı, amblemi Çarşamba günü açıklanacak olan yeni partinin kurucular kurulu Salı günü bir araya gelecek. Çarşamba günü partinin kuruluşunun açıklanacağı Nazım Hikmet Kültür Merkezine toplu olarak gidilecek ve Genel İdare Kurulu Üyeleri belirlenecek. Perşembe günü Genel İdare Kurulu ilk toplantısını yapacak ve Parti Divanı üyelerini seçecek. Son anda bir değişiklik olmazsa CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray da yeni partinin kurucuları arasında yer alacak. Çıray'ın kararını bugün netleştireceği öğrenildi.

KURUCULAR KURULU'NDA SAYI YÜKSELTİLDİ

Başta 50 civarında olması planlanan Kurucular Kurulu'nun, hem taleplerin yoğunluğu hem de başından beri Meral Akşener'le birlikte hareket edenler arasında “ben neden kurucular arasında yokum?” kırgınlığı olmasın diye sayı yükseltildi. 120'nin üzerinde kurucunun yer alacağı partide bulunan bazı isimler şöyle:

Mevcut milletvekillerinden Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan, İsmail Ok, eski milletvekillerinden Koray Aydın, Celal Dağgez,Durmuş Yılmaz, Behiç Çelik, Mustafa Erdem, Aydın Tümer, Suat Çağlayan, Cevher Cevheri, Kazım Ataol, Ayfer Yılmaz, Süleyman Sarıbaş, Vedat Bayram, Yener Yıldırım'ın yanı sıra Balyoz sanıklarından 3,5 yıl cezaevinde yatan “Yörük Ali” olarak tanınan emekli general Ali Aydın, gazeteci Ruhat Mengi, Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, Taylan Yıldız, Güneydoğu gazisi Hüseyin Özlük, 15 Temmuz gazisi Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz, Kardak kayalıklarına çıkan SAT komandosu ve Balyoz Sanığı emekli Albay Ali Türkşen, eski Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz .

AYTUN ÇIRAY'A KURUCULUK ÖNERİSİ

Eski Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın adı da yeni partinin kurucuları arasında geçiyor. Çıray'ın partiye katılması halinde, yeni parti TBMM'de başlangıçta 5 milletvekiliyle temsil edilmiş olacak. TBMM'nin “en çalışkan ve üretken” Milletvekilleri arasında olduğu belirtilen Çıray'ın partiye katılması halinde bunun “büyük bir sürpriz” olacağı belirtildi. Yeni partinin kuruluş çalışmalarında bulunan etkili bir isim, “Yakın dönemde partimizde sürpriz diye nitelendirilecek başka isimler de olacak” dedi.

Partinin Salı günü kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verilecek, aynı gün Genel İdare Kurulu da belirlenecek. Perşembe gün Genel İdare Kurulu, Başkanlık Divanını belirleyecek. Divanın oluşturulmasından sonra il ve ilçe teşkilatlarının kuruluşuna geçilecek. Partinin il ve ilçe teşkilatlarında büyük ölçüde hazır olduğu ve kuruluş çalışmasının da kısa sürede sonuçlandırılacağı bildirildi.

İMZALAR SALI GÜNÜ

24 Ekim Salı günü 2017 Salı günü saat 19:00 Bilkent Otel de akşam yemeğinde bir araya gelecek olan yeni partinin kurucuları yemek sonrası parti başvuru evraklarının imzalayacak. Ankara dışından gelenler de o gece otelde misafir edilecek.

Partinin kuruluşu 25 Ekim 2017 Çarşamba günü başvuru yapılması ve partinin ilk toplantısıyla gerçekleştirilmiş olacak. Çarşamba günü 08:30 bütün kurucular yine Bilkent otelde toplanacak, saat 09:30 Nazım Hikmet Kültür Merkezine toplu olarak otobüslerle hareket edilecek. Saat 10:15 Nazım Hikmet Kültür Merkezine ulaşıyacak ve kurucular toplu olarak salona girecek. Saat 10.30'da program başlayacak.

ÇARŞAMBA GÜNÜ SEÇİM

Saat 12:30'da salondan ayrılacak olan kurucular, saat 14.30'da Genel Başkanı seçecek. Meral Akşener, yeni partinin genel başkanı olacak. Hemen ardından Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) kurulu üyelikleri için seçim yapılacak. Saat 19.30'da kurucular kurulu, GİK ve MDK üyeleri ile birlikte akşam yemeğinde bir araya gelinecek.

ANITKABİR'E GİDİLECEK

Aynı otelde Perşembe günü saat 09.30'da Başkanlık Divanı üyeleri seçilecek. Saat 10.30 da da otobüsle Anıtkabire gidilecek.

Yeni partinin yöneticileri Anıtkabir önünde toplu olarak fotoğraf çektirecek.

Sözcü/Saygı Öztürk