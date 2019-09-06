Flaş iddia: Ali Babacan'ın yeni partideki sağ kolu belli oldu

GAZETECİ Fatih Altaylı, bugün Habertürk'te yayınlanan "Bu ismi çok duyacaksınız gibi" başlıklı yazısında AK Parti'den istifa eden ve yeni parti hazırlığında olduğunu ilan eden Ali Babacan'ın sağ kolunun Birol Aydemir olacağını iddia etti.

"BABACAN'IN SAĞ KOLU AYDEMİR OLACAK"

Yeni kurulacak partinin manifestosu ve parti programının omurgasının da Aydemir'in elinden çıkacağını öne süren Altaylı, Birol Aydemir'in kim olduğuna yönelik okuyucularına bilgi de verdi;"Aydemir, Mülkiye'nin maliye bölümü mezunu. 1989 yılında planlama uzmanı olarak girdiği Devlet Planlama Teşkilatı'ndan 2006 yılında Müsteşar Yardımcı iken ayrıldı.2006 ile 2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 2008-2009 yıllarında Washington Büyükelçiliği'nde uzmanlık yaptı.2009-2011 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı yapan Aydemir, 2011 yılında TÜİK Başkanlığına getirildi ve 5 yıl bu görevi sürdürdü."

"HAREKET İÇİNDE KIRGINLIKLAR BAŞ GÖSTERMİŞ BİLE"

Öte yandan Altaylı yazısında, Ali Babacan'ın bazı isimlerin vitrine çıkmasını istemediğini ve bu isimlerin bu yüzden Babacan'a kırıldıklarını da öne sürdü.

Altaylı şu ifadeleri kullandı;

"Babacan'ın sahne almasının arifesinde hareket içindeki ilk çekişme ya da kırgınlıklar baş göstermiş bile.Babacan'ın bazı isimlerin vitrine çıkmasını istemediği, bu isimlerin de bu yüzden Babacan'a kırıldıkları ve ayrılmayı düşündükleri bilgisi ulaştı.Bunlardan biri Hüseyin Çelik mesela.Hüseyin Çelik'in "Bizden utanıyorlarsa, bizim burada ne işimiz var" dediği ve "Ben zaten AK Parti'den istifa etmemiştim" diye konuştuğu kulağıma geldi.Gül'ün AK Parti kökenli bazı isimler üzerinde ısrarcı olduğu, Babacan'ın ise bu durumun aleyhlerine kullanılabileceğini söyleyerek, yepyeni bir vitrin kurmak istediği sır değil.Gül ve Sadullah Ergin'in ise "Siyaseti bilen adamlar istenmezse geride ne kalır, hangi taban üzerine kurulacak bu iş" diye düşündüğü fısıldanıyor.

BİROL AYDEMİR KİMDİR?

1966 yılında Erzincan'da doğan Aydemir, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında ABD, University of Delaware'de Ekonomi yüksek lisansını tamamladı. 1987'de Türkiye Kalkınma Bankası, İktisadi Analiz ve Araştırmalar Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Aydemir, 1988 yılında Gümrük Müfettişi Yardımcılığı, 1989-2006 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatında; Planlama Uzmanı, Daire Başkanı, Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2006-2008 yıllarında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, 2008-2009'da Washington Büyükelçiliği nezdinde Planlama Müşaviri olarak görev yaptı. Temmuz 2009'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı.