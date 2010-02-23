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Fişlemeci Doğan'a AK Parti'den uyarı

ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, “40 yıldır onlar bizi fişliyor, şimdi de biz onları fişliyoruz” sözleri AK Parti'de sıkıntıya neden oldu. Doğan'ın hafta içinde disipline sevk edilebileceği belirtiliyor.

Fişlemeci Doğan'a AK Parti'den uyarı

ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, “40 yıldır onlar bizi fişliyor, şimdi de biz onları fişliyoruz” sözleri AK Parti'de sıkıntıya neden oldu. Doğan'ın hafta içinde disipline sevk edilebileceği belirtiliyor.

23 Şubat 2010 Salı 00:00
Fişlemeci Doğan'a AK Parti'den uyarı
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  Partiden geçen aylar da Fevzi İşbaşaran ihraç edilmişti. Avni Doğan, Kahramanmaraş'ın Karacasu Beldesi'nde 7 Mart'ta yapılacak seçim öncesi, katıldığı bir toplantıda, şu ifadeleri kullanmıştı: “Ergenekoncular 40 yıl herkesi fişledi. Eğer biz birazcık tökezlersek bu Ergenekoncular falan bu defa çok kötü intikam alır halktan. Şimdi biz onları fişliyoruz. 40 sene onlar bu halka yaptı, inşallah sıra bizde. Yapmaya çalıştığımız bu arkadaşlar.” Bu sözlere tepkilerin artması üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın uyarıldığını duyurdu. Partilerini kurdukları gündem bu yana fişlemeye karşı tavır koyduklarını, demokratik bir ülkede kimsenin fişlenmesini doğru bulmadıklarını vurgulayan Çelik, Doğan'ın ifadelerinin sadece kendisini bağlayacağını söyledi. Kendisinin yaptığı yazılı açıklamayla sözlerine açıklık getirdiğini, pişmanlığını ortaya koyduğunu dile getiren Çelik, “Sayın milletvekilli bu sözlerinden dolayı uyarılmıştır” dedi. Doğan'ın hafta içinde ihraç istemiyle disipline sevk edilebileceği belirtiliyor. Fişlemeyle ilgili sözlerine açıklık getiren Avni Doğan, “Şimdi de biz onları fişliyoruz cümlesindeki maksat, 40 yıldır fişleme yapanları deşifre ettiğimizi açıklamaya çalışmaktı. Kastım buydu, ancak cümle maksadını aşmıştır” dedi. “Siyasi partiler, sivil hükümetler kimseyi fişlemez, fişleyenleri deşifre eder” diyen Doğan, 16 Şubat Salı günü Kahramanmaraş'ın merkeze bağlı Karacasu beldesindeki seçim çalışmaları esnasında yaptığı konuşmaya aynı yerde cevap verdi ve sözlerinin arkasında durduğunu fakat yanlış anlaşılmaların olduğunu belirtti. 
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Son Güncelleme: 24.12.2012 12:13
Anahtar Kelimeler:
fişlemeci doğan a ak parti den uyarı
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