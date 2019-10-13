Feyzioğlu’na ‘keskin nişancı’ tepkisi
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesini ziyareti sırasında bir video paylaşıp, “Hemen 100 metre sağımızda terör örgütü keskin nişancıları var” açıklamasında bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu’na tepki gösterdi
KİŞİSEL Twitter hesabından Feyzioğlu’nun açıklamasını alıntılayan Bekaroğlu, “100 metre sağımızda terör örgütünün keskin nişancıları var, diyor da kimse bir şey demiyor. Yahu 100 metre otelin içi, nasıl olur? Kızan kızsın, edepsizler de küfretsin. Sözüm şu: Reklam için oraya giden sahtekarları en azından kınayın, oralardan kovalayın” dedi.
Akçakale’ye giden Feyzioğlu, bulundukları otelin hemen önüne havan topu düştüğünü belirterek, “Hemen 100 metre sağımızda terör örgütü keskin nişancıları var, askerlerimiz kahramanca mücadele veriyorlar. Gazetecilerimiz ateş altında kahramanca görev yapıyor” açıklamasında bulunmuştu. CNNTürk’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programına katılan Feyzioğlu, burada da, “Eğer silahlı güçler sivilleri kalkan yapıyorsa saldırıya uğrayan devlet sivilleri korumak zorunda değildir” ifadelerini kullanmıştı. Feyzioğlu’nun bu sözleri, başta hukukçular olmak üzere çok sayıda kişinin tepkisini çekmişti.
Antalya BŞB tarafından bulvar ve ana caddelerin Alanya'ya devredilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
|İmsak
|05:37
|Güneş
|06:56
|Öğle
|12:48
|İkindi
|15:59
|Akşam
|18:31
|Yatsı
|19:45
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2