Feyzioğlu’na ‘keskin nişancı’ tepkisi

KİŞİSEL Twitter hesabından Feyzioğlu’nun açıklamasını alıntılayan Bekaroğlu, “100 metre sağımızda terör örgütünün keskin nişancıları var, diyor da kimse bir şey demiyor. Yahu 100 metre otelin içi, nasıl olur? Kızan kızsın, edepsizler de küfretsin. Sözüm şu: Reklam için oraya giden sahtekarları en azından kınayın, oralardan kovalayın” dedi.

Akçakale’ye giden Feyzioğlu, bulundukları otelin hemen önüne havan topu düştüğünü belirterek, “Hemen 100 metre sağımızda terör örgütü keskin nişancıları var, askerlerimiz kahramanca mücadele veriyorlar. Gazetecilerimiz ateş altında kahramanca görev yapıyor” açıklamasında bulunmuştu. CNNTürk’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programına katılan Feyzioğlu, burada da, “Eğer silahlı güçler sivilleri kalkan yapıyorsa saldırıya uğrayan devlet sivilleri korumak zorunda değildir” ifadelerini kullanmıştı. Feyzioğlu’nun bu sözleri, başta hukukçular olmak üzere çok sayıda kişinin tepkisini çekmişti.