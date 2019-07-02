‘FETÖ’nün siyasi uzantıları neden ortaya çıkarılamadı’

ZAVLAK, “Hain darbe girişiminin asıl sorumluları ‘Muhterem hoca efendiye dil uzatamazsınız’ diyenlerdir” dedi. Akşener’e yıllar sonra dava açanlara sert eleştirilerde bulunan Zavlak, “Önümüzdeki günlerde hain 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü. Hain Fethullahçı Terör Örgütü’nün siyasetten aldığı destekle ülkemizde bürokrasiden siyasete, iş dünyasından orduya kadar her alana sızmasının ardından nihai hedefi olan Türk Devleti’ni ele geçirme projesini gerçekleştirmek için giriştiği darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçti. Geçen zamana ve yapılan bütün çalışmalara rağmen Fethullahçı Terör Örgütü’nün siyasi uzantıları ortaya çıkarılmadı ya da çıkarılamadı” dedi.

‘OLİMPİYATTA AĞLAYANLAR SORUMLUDUR’

İyi Parti olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde verdikleri önergenin, başta Ak Parti’liler tarafından reddedilmiş olmasına rağmen, geçtiğimiz günlerde İyi Parti Genel Başkan Meral Akşener aleyhine açılmış olan FETÖ davasını esefle kınadıklarını ve kaybedilen İstanbul seçimlerinin intikamı olarak gördüklerini söyleyen Zavlak, “Milletimize 248 şehide, 2196 gaziye ve tarifsiz birçok acıya mal olan darbe girişiminin siyasi sorumluları herkesten önce Türkçe Olimpiyatları’nda ağlayanlar, ‘Muhterem hoca efendiye dil uzatamazsınız’ diyenler arasında aranmalıdır. Bu vesileyle bu hain girişimde şehit olanlara Allah’tan rahmet, gazilerimize de sağlık ve esenlikler diliyoruz. Allah milletimize bir daha böyle hainlikler yaşatmasın” diye konuştu.