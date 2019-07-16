‘FETÖ’nün siyasi ayağının sorumluları yargılanmalı’

TOPLANTI sonrası açıklama yapan İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Apaydın, hain darbe girişiminin siyasi ayağının halen ortaya çıkarılmadığını ifade ederken, “Hain Fetullahçı terör örgütünün siyasi ayağının sorgulanması ve sorumlulardan hesap sorulması gerekmektedir. Devletin işaret ettiği bankaları kullananlar değil, bankaları işaret edenler ve banka sahipleri yargılanmalıdır” dedi. Körü körüne muhalefet etmek yerine 15 Temmuz’un tüm boyutlarıyla araştırılmasını istediklerini söyleyen Apaydın, “Yıllarca devlet içinde yapılanmaya çalışan hain Fethullahçı Terör Örgütü, 2002 yılında Ak Parti’nin iktidara gelmesinden sonra devlet içinde paralel devlet olacak şekilde yapılanmıştır. Bunu da başarmıştır” diye konuştu.

‘TÜRK ORDUSUNU İTİBARSIZLAŞTIRDILAR’

Apaydın, şöyle devam etti: “2004 yılında hain terörist başı FETÖ bugünkü iktidar tarafından bütün suçlamalardan aklanmış ve hakkında bir daha dava açılmamıştır. Balyoz, Ergenekon ve diğer davalarla ordumuzun fonksiyonları yerle bir edilmiş, Atatürkçü ve milliyetçi subaylar devre dışı bırakılmış, özellikle 2010 yılında 12 Eylül’de yapılan referandumla Fethullahçı Terör Örgütü ve Ak Parti işbirliğiyle referandum lehlerine sonuçlanmış, ‘mezardakiler dahi çıksın, oy kullansın’ diyecek kadar derinlemesine çalışılmış, o gün HSYK’nın yapısı değiştirilerek yargı ele geçirilmiş ve ülkede Fethullahçı Terör Örgütü tüm kurumlara, özellikle yargıya hakim olmuştur. Özel Yetkili Mahkemeler’in yanında özel yetkili savcılarla vatanını ve milletini seven, devletin bütünlüğünü savunan yetkili insanlar yargılanmış, bir bir hapse atılmış ya da itibarsızlaştırılmıştır.

‘BANKA SAHİPLERİ NEDEN YARGILANMIYOR?’

Bugün irdelenmesi gereken özellikle FETÖ’nün siyasi ayağının sorgulanması ve sorumlularının ortaya çıkarılmasıdır. Devlet, ‘Maaşını şu bankadan alacaksın’ dediği için maaşını o bankadan alan insanların yargılanması yerine, o bankanın faaliyetlerine izin verenlerin, o bankanın sahiplerinin yargılanması gerekir. Bu ve benzeri birçok mağduriyetler vardır. Bugün bariz bir şekilde Fethullahçı olduğunu itiraf eden, hatta geçmişte bu konuda televizyon programlarında özellikle de Türkçe Olimpiyatları’nda terör örgütü elebaşına her türlü methiyeyi düzenler bugün FETÖ’nün karşısındaymış gibi konuşuyor. Bunları biz yutmayız. Bunun siyasi ayağının araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Siyasi ayağı ortaya çıkarılmadan bu terör örgütünün çözülemeyeceğine inanıyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2019, 23:44