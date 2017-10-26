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FETÖ ile mücadelede Kosova'dan destek sözü

Bakan Çavuşoğlu, "FETÖ'yle mücadelemizde kardeş Kosova'yı daha güçlü bir şekilde yanımızda görmek istiyoruz. FETÖ'nün oradaki faaliyetlerine yönelik somut adımları beklememiz en doğal hakkımızdır" dedi

FETÖ ile mücadelede Kosova'dan destek sözü

Bakan Çavuşoğlu, "FETÖ'yle mücadelemizde kardeş Kosova'yı daha güçlü bir şekilde yanımızda görmek istiyoruz. FETÖ'nün oradaki faaliyetlerine yönelik somut adımları beklememiz en doğal hakkımızdır" dedi

26 Ekim 2017 Perşembe 15:42
FETÖ ile mücadelede Kosova'dan destek sözü
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Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ile bir araya geldi. Bakanlıkta gerçekleşen görüşmenin ardından Çavuşoğlu ve Pacolli ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığını anlatan Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan'la Kosova arasındaki diyalogu desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. "FETÖ'yle mücadelemizde kardeş Kosova'yı daha güçlü bir şekilde yanımızda görmek istiyoruz" diyen Bakan Çavuşoğlu, "FETÖ'ye karşı atılması gereken adımları kendisiyle değerlendirdik. Alınan bazı tedbirleri bize anlattılar. Özellikle FETÖ'nün oradaki faaliyetlerine yönelik somut adımları beklememiz bizim en doğal hakkımızdır. Bir terör örgütünün mensuplarının kardeş bir ülkede faaliyet göstermesini kabullenmemiz mümkün değil" dedi. Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Pacolli ise FETÖ ile mücadelede her zaman Türkiye'nin yanında olduklarını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
FetöKosovaMevlüt ÇavuşoğluBehgjet Pacolli
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