'FETÖ'cüleri temizledik fitne fesatçılar duruyor'

Haber: Alper KUTAY

GAYE Coşkun’un hazırlayıp sunduğu Haberin Manşeti programının yeni yayın dönemindeki ilk bölümünün ilk konuğu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan oldu. Türkdoğan, yönetim yapılanması ve 2017 yılında yapılacak genel kurula ilişkin soruları yanıtladı. 1 Kasım’dan sonra ikiye ayrılan MHP’de değişim isteyenlerin karşısında Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin yanında duran Türkdoğan, neden muhalif olmadığını anlattı. Türkdoğan “Türkiye’yi bölmek isteyenlerin başlıca hedefi MHP idi. Bu nedenle Balyoz ve Ergenekon gibi safsatalarla Türk Silahlı Kuvvetleri'ni zayıflatmak isteyen malum yapı, 1 Kasım’dan itibaren MHP’yi de zayıflatmak için çalıştı" dedi.

'LİDER-TEŞKİLAT-DOKTRİN'

Algı operasyonunda başarılı olan terörist unsurların, Devlet Bahçeli’yi her şeye karşı, hayırcı, uyumsuz, demokrasi karşıtı gibi göstererek bir yıpratma kampanyası başlattıklarını söyleyen Türkdoğan, "Ama biz tüm bunlara rağmen Sayın Devlet Bahçeli'nin yanında durduk. Çünkü 1980 sonrası başbuğumuzun tekrar MHP’yi ayağa kaldırmasında üç etken vardır. Liderlik, teşkilat ve doktrin. O gün liderimiz merhum Alparslan Türkeş'ti, bugün liderimiz, o gün başbuğumuzun yanında ve bir adım arkasında durmuş olan Sayın Devlet Bahçeli’dir. Dolayısı ile Devlet Bahçeli’nin yanında durmak, ülkücü bir duruş sergilemektir" diye konuştu.

'BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU'

Hilmi Er'in yerine göreve atanmasının ardından yönetim kurulunu oluştururken Bahçeli'ye bağlılık kriterini öncelikli tuttuğunu söyleyen Türkdoğan, "Biz Antalya’nın ilçelerinde teşkilatları oluşturmak için çalışırken, Ankara bize 'Alanya’da çalışma yapın' dedi. Ben de şaşırdım, bu görevi beklemiyordum. Arkadaşlarımın hiç biri yönetimde yer alacaklarını bilmiyordu. Biz o gün itibari ile 35 civarında arkadaşımızı rızalarını almadan listeye yazdık. Allah’a şükür, firemiz olmadı. Birinci kriterimiz Sayın Bahçeli'ye bağlılık, partiye olan yaklaşımı, özellikle 1 Kasım sürecinden sonraki tutum ve tavırları oldu. İkinci kriterimiz ise siyasette yeni, yıpranmamış yüzlerdi. Siyasete kazandırılmasına inandığımız arkadaşları yönetime kazandırdık. Her biri pırıl pırıl, pırlanta gibi. Başarılı, genç ve dinamik bir ekip kurduk" dedi.

'MİSİLLEME ZİHNİYETİNDE DEĞİLİZ'

MHP İlçe Teşkilatı'nı kongreye götürecek olan Türkdoğan, "2017 yılı içinde kongreyi yapacağız, hesap görecek bir anlayışta olmayacağız” mesajı verdi. 14 yaşından beri bu hareketin içinde olduğunu dile getiren Türkdoğan, "Bu zamana kadar şahsımla ve nefsimle alakalı, yanlış ve eksik bir konuda nefis yapıp karşımdaki bir ülküdaşıma misilleme yapmadım. Benim için her ülkücü değerlidir. Bizim için bir tek ölçü vardır. Lider Devlet Bahçeli'ye bağlılık" diye konuştu.

'ÜLKÜ OCAKLARI'NI SEVİYORUZ'

Türkdoğan, “Ülkü Ocakları Başkanı Erhan Çınar’ı görevden aldıracak mısınız?” sorusuna, parti içindeki fitne ve fesatçıları işaret ederek yanıt verdi. Türkdoğan, “Bizler gönül bağı olan, milliyetçi ve ülkücü gençleri yetiştirmekle görevli bir teşkilatız. Ülkü Ocakları, ülkücü kardeşlerimizin siyaset yapmalarına, siyasi platformda Türk milliyetçiliği fikrini temsil etmelerine imkân sağlamakla görevli bir diğer kurumdur. Bu iki kuruluşun gönül ve ülkü bağının, ortak fikirleri dışında her ikisinin hiyerarşisi Sayın Bahçeli'nin masasında birleşir. Dolayısı ile bizim Erhan Çınar kardeşimiz için negatif bir çalışma yapmamız mümkün değildir. Bizim MHP İlçe Başkanlığı'na gelmemizden rahatsız olan çevreler, bu teşkilatın başarısız olması, tabanda kabul görmemesi için Ülkü Ocakları ile aramızın açık olduğunu iddia ediyorlar. Ama biz biliyoruz ki, Ülkü Ocaklarındaki kardeşlerimiz de bizim kardeşimizdir" dedi.

'YÜCEL İLE AYNI ROTADAYIZ'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile aralarında hiçbir sorun bulunmadığını da dile getiren Türkdoğan, "Sayın Yücel her zaman olduğu gibi bugün de Sayın Bahçeli'nin yanında bir duruş sergiledi. Dolayısı ile Sayın Yücel ile aramızda hiçbir sorun olamaz. Birileri MHP’nin sağından, solundan, yanından dolaştı, olmadı. MHP’yi yolundan çeviremediler. MHP'yi fitne fesatla birbirine düşürme çabası içerisinde olanların Alanya'daki uzantıları da bu tür dedikoduları yayıyor. Biz bunlara aldırış etmiyoruz. Kim ne derse desin, biz yolumuzda devam edeceğiz. Bu doğrultuda Sayın Yücel ile uyumlu çalışma ortamımız var. Belediye Meclisi grup toplantılarını birlikte yapıyoruz. Meclis toplantılarına gidip başkanımıza destek oluyoruz. Bu anlamda sıkıntı yok" diye konuştu.

'PARTİ İÇİNDE HIRSA İZİN VERMEM'

Parti içindeki muhalif kanat ve görevden alınan eski ilçe yönetimiyle birlikte hareket eden bazı Alanya Belediye Meclisi üyelerinin durumunu da yorumlayan Türkdoğan, “Meclis üyeleriyle aramızda çatlak yok. Bunu çatlak olarak değerlendiremeyiz. Demokrasinin gereklerinden dem vuruyorlar. Yerel ölçekte siyaset yapıyoruz ama herkesin MHP bağı kadar gönül bağı, akrabalık bağı olan dostları var. Tabii seçim döneminden itibaren teşkilatın yanında olan arkadaşlarım var. Küçük mevzulardan alıngan olmayız biz. Bu doğrultuda parti içindeki hiç kimseye hırs yapmayız. Bunu derken de, kendimizi ne küçük, ne de dev aynasında görürüz” dedi.

