"Faşist" diyen CHP'li vekili yerin dibine soktu: Diktatör seni arar mı?

MANİSA'DA açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine "Faşist" diyen CHP'li Bülent Tezcan'a ". Yani afedersiniz kendisini vurdular. Ve ben geçmiş olsun diye kendisini arıyorum. Ya hu dikatatör kalkıp seni arar mı be!" sözleriyle cevap verdi.
"YA GİT YAT AŞAĞIYA"
İşte Erdoğan'ın Tezcan'a verdiği cevap:
Faşist diyor, diktatör diyor. Ya git yat aşağıya! Yani şahsıma bu lafı eden kişi. Yani afedersiniz kendisini vurdular. Ve ben geçmiş olsun diye kendisini arıyorum. Ya hu dikatatör kalkıp seni arar mı be! Ben seni arıyorum, bu bir insaniliktir. Bu bir merhamettir, rahmet duygusudur. Ama yok! Bunlarda bu yok!
TEZCAN, 2016 YILINDA VURULMUŞTU
Bülent Tezcan 29 Ekim 2016'da silahlı Aydın'da silahlı saldırıya uğramış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da arayarak kendisine geçmiş olsun temennisinde bulunmuştu.
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