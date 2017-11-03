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"Faşist" diyen CHP'li vekili yerin dibine soktu: Diktatör seni arar mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine "Faşist" diyen CHP'li Tezcan'a "Vuruldu, geçmiş olsun diye kendisini aradım. Ya hu diktatör kalkıp seni arar mı?" sözleriyle cevap verdi

"Faşist" diyen CHP'li vekili yerin dibine soktu: Diktatör seni arar mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine "Faşist" diyen CHP'li Tezcan'a "Vuruldu, geçmiş olsun diye kendisini aradım. Ya hu diktatör kalkıp seni arar mı?" sözleriyle cevap verdi

03 Kasım 2017 Cuma 18:42
"Faşist" diyen CHP'li vekili yerin dibine soktu: Diktatör seni arar mı?
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MANİSA'DA açılış töreninde konuşan  Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine "Faşist" diyen  CHP'li  Bülent Tezcan'a ". Yani afedersiniz kendisini vurdular. Ve ben geçmiş olsun diye kendisini arıyorum. Ya hu dikatatör kalkıp seni arar mı be!" sözleriyle cevap verdi.

"YA GİT YAT AŞAĞIYA"

İşte Erdoğan'ın Tezcan'a verdiği cevap:

Faşist diyor, diktatör diyor. Ya git yat aşağıya! Yani şahsıma bu lafı eden kişi. Yani afedersiniz kendisini vurdular. Ve ben geçmiş olsun diye kendisini arıyorum. Ya hu dikatatör kalkıp seni arar mı be! Ben seni arıyorum, bu bir insaniliktir. Bu bir merhamettir, rahmet duygusudur. Ama yok! Bunlarda bu yok!

TEZCAN, 2016 YILINDA VURULMUŞTU

Bülent Tezcan  29 Ekim 2016'da silahlı  Aydın'da silahlı saldırıya uğramış,  Cumhurbaşkanı Erdoğan da arayarak kendisine geçmiş olsun temennisinde bulunmuştu.

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Son Güncelleme: 03.11.2017 19:10
Anahtar Kelimeler:
ManisaCumhuriyet Halk PartisiBülent TezcanRecep Tayyip ErdoğanPolitikaGüncel
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